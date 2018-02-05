数据观测：基数效应料拉低中国1月CPI同比涨幅 PPI涨幅延续收窄

调查结果: (同比,%)

预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数

居民消费价格指数(CPI) 1.5 1.8 1.2~2.4 2.5 55

工业生产者出厂价格指数(PPI) 4.4 4.9 3.5~5.5 6.9 50

公布内容：中国1月CPI和PPI

公布时间：2月9日（周五）本地时间9:30公布CPI和PPI

路透综合50余家机构预测中值结果显示，尽管季节性低温影响1月食品价格上涨，但高基数效应导致中国1月CPI同比涨幅预计有所放缓；而1月PPI同样由于高基数影响，加之动力煤价格涨幅改善、钢价涨幅回落等因素，同比涨幅也将小幅下降。

交通银行金融研究中心报告指出，冬季低温影响农产品生产及供给，伴随1月以来全国性大范围雨雪天气的出现，导致农产品价格持续上涨，预计本月食品价格环比明显上涨；非食品价格亦因国际油价上涨至近三年以来的新高而有所上升。但由于去年1月CPI同比涨幅为去年全年最高点，基数效应可能导致1月份CPI同比涨幅走低。

“2018年物价仍将温和运行，通货膨胀卷土重来的可能性很小。”报告预计，2018年新涨价因素并不会有明显上涨，维持在过去五年平均水平的可能性大，同时货币供给低增速的趋势将在2018年维持，流动性环境也不支持CPI同比的大幅上升。

中金公司报告也指出，从高频数据看，1月份食品价格涨幅比去年12月份进一步扩大，但由于去年春节开始于1月末而今年春节开始于2月中，所以1月份CPI基数较高，高基数下1月CPI同比增速将出现回落。预计随着春节的到来，2月份CPI可能会跳升至2%以上。

PPI方面，中金分析，1月液化天然气价格从高点回落，钢铁价格也有所回落；国际油价继续上涨，布伦特原油价格触及每桶70美元，中国发改委两次上调国内成品油价格，综合考虑来看，1月份PPI环比涨幅将放缓，同比增速较上月下降。

交银认为，1月农资产品、橡胶产品、能源产品价格小幅上升，黑色金属、化工产品价格下降，价格下降幅度偏大；对流通领域主要生产资料价格初步测算，有42%的产品价格上升，44%下降，14%基本持平，价格下降的产品略多于上涨的产品，综合判断1月PPI同比涨幅连续第三个月收窄。

他们并认为，2018年PPI保持增长态势，涨幅有所收窄。在不出现外部冲击的情况下，未来大宗商品价格难以持续大幅上升，即便有所上涨也将较为缓和，初级产品输入性因素对PPI的抬升作用较弱。

此外，由于今年投资需求趋弱，对工业产品的需求不会显着增强，PPI难以大幅攀升；去产能降杠杆是2018年重要工作，环保限产力度可能还会加大，产量的削减对产品价格形成支撑。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)上周联合公布了1月官方制造业和非制造业PMI指数，官方制造业PMI表现不及预期，扩张步伐放缓，受工人节前返乡、严冬恶劣气候影响，部分行业进入生产淡季，年初PMI通常环比会有回落；但另一方面，分析人士也指出，新出口订单逾一年来首次跌破荣枯线，一定程度反映出人民币升值对出口的不利影响，前景需进一步观察。

而稍后公布的财新中国1月制造业PMI指数持平于上月，连续八个月扩张。新业务总量与新出口订单虽有所回落，但仍保持50之上，为产出指数升至13个月最高提供动力，也带动了信心指数升至四个月最高。（完）