数据观测：中国1月新增人民币贷款料升至2万亿元 M2增速环比微升

公布内容：1月M2、新增人民币贷款等数据

公布时间：无固定时间，最晚约2月15日

--调查结果：

指标 1月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

广义货币供应量（M2）同比（%） 8.4 6.6-9.6 8.2 11.3 41

新增人民币贷款（亿元） 20,000 7,000-28,000 5,844 20,300 41

人民币贷款余额同比（%） 12.5 10.0-13.2 12.7 12.6 22

外汇储备（亿美元） 31,680 31,000-32,000 31,399 29,982.04 28

--数据要点：

路透综合41家机构预测中值显示，今年1月中国新增人民币贷款为20,000亿元人民币，环比劲增逾两倍，但与去年同期基本持平；M2同比增速为8.4%，较上月8.2%的历史最低点微幅上升。

分析人士指出，年初信贷额度及需求均较旺盛，且金融严监管导致表外及非标融资需求持续回表，令新增贷款维持在较高水平；同时金融去杠杆压力不减及季节性因素导致存款少增，M2增速料继续维持低位。

“在调控杠杆率的目标及中性偏紧的货币政策总基调下，预计1月信贷平淡，新增贷款约2万亿。”国泰君安研报指出。

不过，中金公司研报指出，近期监管机构一系列规范金融机构行为及表外业务或将导致融资缺口，尤其在MPA考核下，表内资本充足率会制约广义信贷扩张的空间，导致信贷资源稀缺性进一步上升。

“预计1月新增信贷2.8万亿，或创历史当月新高。”中金公司称，“不过，考虑到2月信贷增量会回落，1、2月合计的信贷增长或没有1月这么显着。”

M2增速方面，申万宏源报告指出，12月M2大幅回落主要是受非银存款大幅走低影响，预计与资管新规征求意见稿出台带来的去杠杆压力有关；由于监管压力仍在，且春节错位或使得居民和企业存款少增，M2弱势难改。

中金公司认为，虽然1月信贷趋旺使得存款有所恢复，但考虑到去年1月表内同业资产扩张依然较猛，而今年1月表内同业资产会有所收缩，抵消了贷款带来的存款派生。综合来看，预计1月M2增速持平于8.2%附近。

中国央行副行长易纲近日撰文指出，去年M2增速放缓主要是因为去杠杆和金融监管逐步加强背景下银行资金运用更加规范、金融部门内部资金循环和嵌套减少；当前中国经济保持平稳增长，内生增长动力增强，M2增速慢一些还有利于从宏观上实现稳杠杆。

中国央行货币政策委员会此前召开第四季度例会强调，要实施好稳健中性的货币政策，切实管住货币供给总闸门，综合运用多种货币政策工具，保持货币信贷及社会融资规模合理增长，维护流动性合理稳定，有效控制宏观杠杆率。（完）