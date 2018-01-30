调查：中国1月官方制造业PMI料微降至51.5 受季节和终端需求放缓影响

路透北京1月30日 - 路透综合42家分析机构的预估中值显示，中国1月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计略降至51.5，稍低于上月的51.6，不过仍连续18个月处于扩张区间；终端需求放缓，以及冬季的淡季特征致使企业生产受到一定影响。

联讯证券宏观研究员张德礼指出，1月包括地产和基建投资在内的终端需求是有所放缓的，另从螺纹钢期货等高频数据看，1月PMI两个价格指标应该都不会太强，因此综合判断1月PMI会略微降一些。

交通银行金融研究中心高级研究员刘学智也认为，对1月制造业PMI微降的判断主要受季节性因素影响所致，由于冬季为制造业生产淡季，再加上近期全国性降雪降温也会进一步影响生产。

不过兴业研究的看法相对乐观，认为六大发电集团日均耗煤较去年12月出现回升，加之1月工作天数较去年12月增加1天，因此2018年1月PMI可能较2017年12月出现回升。

1月截至26日，六大电厂耗煤同比增长15.1%，高于12月同期的9.9%；1月高炉开工率升至63.8%，同比跌幅收窄至9%，而12月高炉开工率为62.3%，同比下跌12.4%。

中国经济增速在经历了连续六年放缓后首度出现回升，2017年全年增长6.9%平稳收官；在投资和消费保持相对平稳之际，这主要得益于外贸带来的正增长。分析人士认为，在供给侧改革、环保、金融去杠杆等因素制约下，中国经济仍有反弹，表明当前实体经济的确称得上“稳中向好”，新动能对经济增长的贡献在进一步增加。

工业和信息化部部长苗圩称，2018年的主要预期目标是，全国规模以上工业增加值增长6%左右，规模以上企业单位工业增加值能耗下降4%，并重点坚持创新驱动发展，深入实施“中国制造2025”；发挥消费和投资有效作用，促进工业经济平稳增长。

下表为过去一年中国官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

2017/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2016/12月

51.6 51.8 51.6 52.4 51.7 51.4 51.7 51.2 51.2 51.8 51.6 51.3 51.4

在多数行业利润增加、企业盈利能力增强和资金效率改善等多重利好因素下，中国2017年规模以上工业企业利润同比增速创六年来最高，采矿业、制造业利润增幅最为明显。2017年规模以上工业企业实现利润总额75,187.1亿元人民币，比上年增长21%，增速比2016年加快12.5个百分点。此前最高增速为2011年的25.4%。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）