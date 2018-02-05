数据观测：外需弱复苏中国1月出口增速或微降 关注人民币飙升影响

公布内容：中国1月进出口数据

公布时间：2月8日（周四）

--调查结果:

指标 1月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

出口(%) 9.6 -3 ~ 28 10.9 6.6 43

进口(%) 9.8 -5 ~ 21.5 4.5 17 43

贸易顺差(亿美元) 541 20 ~ 678 546.85 488.63 43

--数据要点：

路透综合43家机构预测中值结果显示，1月各国经济仍维持弱复苏迹象，欧日经济改善趋势延续，但中美贸易摩擦有可能显着上升，受此影响，中国1月出口同比增速环比料微降至9.6%；而企业在春节前会加快进口，春节错位等因素使得1月进口增速走高至9.8%；贸易顺差则略降至541亿美元。

由于春节因素，1月进出口的不确定性主要在于春节因素带来的干扰会多大程度在1月体现，如果大幅度偏离则很可能受到了春节因素影响，那么1、2月数据综合来看才更有参考价值。

“发达国家的PMI对我国出口具有1-2个月的领先性，而美国和欧元区的制造业PMI在12月双双走高，外需整体延续复苏。”申万宏源宏观报告指出。

交通银行报告预计，2018年出口形势较好，出口增速可能加快。但影响出口增长的不确定性因素依然存在，2018年发达经济体货币政策正常化可能对新兴经济体资本流动和货币汇率带来冲击，影响中国出口；美国大幅度减税，推行贸易保护主义对中国出口带来负面影响，中美贸易摩擦有可能显着上升。

报告并认为，春节前生产淡季进口需求减弱，但去年春节早于今年可能导致1月进口同比增速季节性攀升；预计1月进口同比增长15%左右，贸易顺差约570亿美元。

市场人士提到，人民币汇率自去年12月以来强势升值，美元则跌跌不休，虽然汇率因素的反映会有一定时滞，但也要关注汇率对中国进出口贸易可能带来的实质性影响。

人民币兑美元自去年12月中旬至今已强势升值逾5%，上周最高升破6.27关口，贸易商止损结汇增加推动人民币继续走升，而监管层似乎将容忍人民币被动升值，短期料维持易升难贬走势。强势汇率是一个双刃剑，在影响出口商竞争力的同时，一定程度提振进口。

进口方面，华泰证券报告亦提到，总体来看，国内需求在2018年不如2017年，叠加供给侧结构性改革和环保限产边际增量效应趋弱，进口增速相比2017年小幅回落。

招商银行报告则认为，国内地产、基建投资增速下行，原材料进口量边际下降、价格同比拉动减小等，都意味着进口将呈现个位数增长。

针对贸易顺差，华泰证券报告指出，综合来看，1月将维持进出口贸易继续向好的形势，预计贸易差额445亿美元，继续对GDP增速产生正向贡献。（完）