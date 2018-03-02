调查：3月中国公开市场逆回购利率上行预期大增 债市态度谨慎

作者 李宏薇

路透上海3月2日 - 2018年第三期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受美联储3月极可能加息预期影响，有近半受访机构预计中国央行3月将上调公开市场逆回购利率，涨幅集中在5个基点(bp)；但一年期存款基准利率判断仍坚如磐石，料不会跟随调整。

中国央行此前以临时准备金动用安排(CRA)为主要手段，助市场平稳度过春节资金需求高峰。随着节后公开市场逆回购使用频率的回升，受访机构多预计3月法定存款准备金率将维持不变。

在央行3月有望对资金面恢复常规管理后，市场对债市下一步走势看法相对谨慎。加之10年期国开债和国债等主要标志券收益率在2月末最后一周加速下行，机构对绝大多数现券收益率在3月末定位予以一定上调。

春节假期因素消退，受访机构预期3月资金面将渐恢复平衡。最主要的银行间市场隔夜质押式回购加权平均利率，3月预期走升近5bp，七天品种微涨；长期资金价格中的三个月shibor，利率预期值也有所上行，幅度接近3bp。

展望3月，流动性恢复平衡、公开市场逆回购利率上行概率大增，地方债等利率债供给也将逐步增加，加之资管新规有望在近期出台，2月一度闪现暖意的现券料难继续大步向好。不过考虑现有情况下，走恶空间亦不大，3月更可能震荡整理。

更长时间展望方面，仅有一家预计未来三个月可能升息一次，2月为四家；有八家机构预计未来三个月将有降准，幅度从0.5个百分点至1个百分点不等，预计降准机构占比基本与2月持平，为约9%。

展望结果显示，利率债中各期限国债在3月末收益率预测均值较2月底实际值上行4-9个bp之间，对金融债收益率估值的预期上涨幅度与国债相同。两类债券中，收益率预测涨幅居前的分别为五年国债和10年国开债。

具体来说，参与机构对10年期国债收益率估值的预测均值，3月末为3.8636%，较2月末实际值高出4.34个bp；10年期国开债收益率3月末的预测均值为4.9046%，较2月末实际值高9.07个bp。

另外，受访机构对中国2月居民消费价格指数(CPI)预期同比上涨2.2%；3月末人民币兑美元即期汇率16:30官方收盘价预期为6.3368元。

本期调查参与机构增加两家至88家。其中，银行类参与机构31家、包括保险资产管理公司在内的资管类参与机构16家、证券类参与机构22家，以及包括私募债券基金在内的基金类参与机构19家。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。本期调查共涉及八大系列25个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、公开市场操作利率、银行间回购利率、Shibor、CPI、人民币兑美元即期汇率以及国债、国开债和信用债收益率等，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完)