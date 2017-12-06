数据观测：中国11月新增贷款料升至8000亿元 M2增速小幅反弹至8.9%

公布内容：11月M2、新增人民币贷款等数据

公布时间：无固定时间，最晚约12月15日

指标 11月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

广义货币供应量（M2）同比（%） 8.9 8.6-9.2 8.8 11.4 22

新增人民币贷款（亿元） 8,085 6,600-9,700 6,632 7,946 20

人民币贷款余额同比（%） 13 12.0-13.8 13 13.1 14

外汇储备（亿美元） 31,140 30,000-31,500 31,092.13 30,515.98 21

--数据要点：

路透综合20家机构预测中值显示，中国11月新增人民币贷款将升至8,000亿元，一方面，经济表现出韧性令企业中长期贷款有望从上月低位回升；另一方面，资管新规征求意见稿出炉后，影子银行业务将逐步回表转化为表内融资。

分析人士并表示，11月非金融部门持有的M2企稳回升以及年末财政存款投放均对M2增速构成支撑，预计11月M2增速将微升至8.9%。

“房地产调控政策仍然保持高压态势，预计新增居民中长期贷款难见回升；企业贷款方面，近期经济表现出韧性提振市场信心，企业中长期贷款或从上月低位回升，预计12月新增信贷约8,000亿元。”民生银行研究院报告称。

国海证券报告进一步指出，央行发布资管新规，并对互联网金融领域中一些不规范的行为进行整顿，预计一些从前的影子银行业务有逐步回表转化为表内融资的可能。

不过，中信证券报告认为，11月信贷增长或在6,000亿元左右的低位。一方面，临近年末环保限产督查力度无减弱态势，去产能和环保压制企业资金需求。

另一方面，财政部、发改委等部门接连发文对政府和社会资本合作（PPP）融资做出限制，一定程度上影响了银行对基建项目信贷支持的风险偏好，这对于当前增长态势较好的企业贷款会形成抑制。

M2增速方面，招商证券报告指出，10月M2超预期下滑，存在的趋势性因素是随着居民贷款增速的回落、货币派生放缓，居民部门持有的M2增速下行较多；但11月有利的因素是非金融部门持有的M2企稳回升，金融部门M2不再是拖累因素，因此11月M2同比增速存在反弹的可能性。

同时，财政存款投放也对M2构成支撑。交通银行金融研究中心报告称，通常年末属于财政存款下放月，10月的最大拖累转变为支撑因素；从今年的实体经济运行和缴税状况来看，年末财政存款下放规模应该较前两年增加。

中国央行、银监会上周五联合下发关于规范整顿“现金贷”业务的通知称未依法取得经营放贷业务资质，任何组织和个人不得经营放贷业务；监管部门将暂停新批设网络小额贷款公司，暂停新增批小贷公司跨省市开展业务，已经批准筹建的，暂停批准开业。

中国央行、银监会等五部委11月中旬联合发布规范金融机构资产管理业务指导意见的征求意见稿，明确界定了资管产品分为公募和私募，并对非标资产投资、资金池、第三方托管等作出规定，明确将对同类资管产品按照统一的标准实施功能监管，过渡期自《指导意见》发布实施后至2019年6月30日。

中国国家金融与发展实验室理事长李扬周二在中国国际金融学会年会中指出，今后要坚定执行稳健货币政策，保持中性，坚决管住货币信贷，防止宏观杠杆率继续快速上升；今后若干年，货币政策趋紧将是主要趋向。（完）