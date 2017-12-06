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数据观测：高基数下中国11月进出口增速料回落 贸易顺差或将收窄
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2017年12月6日 / 早上8点29分 / 1 天前

数据观测：高基数下中国11月进出口增速料回落 贸易顺差或将收窄

2 分钟阅读

指标 11月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

出口(%) 5.0 -0.5 ~ 9.7 6.9 -1.5 27

进口(%) 11.3 5.9 ~ 15.4 17.2 5.5 27

贸易顺差(亿美元) 350 278 ~ 442.1 381.85 431.98 27

--数据要点：

路透综合约27家机构预测中值结果显示，外需环境整体较好，内需也保持旺盛，但由于去年同期基数较高，中国11月进出口增幅将收窄；出口同比增速回落至5.0%，进口同比增速则明显回落至11.3%；当月贸易顺差或将缩至350亿美元。

交通银行金融研究中心的报告指出，全球经济保持复苏，外需整体环境较好，但BDI指数回落，外贸先导指数下降，预计中国11月出口增长6%左右。当前全球经济复苏态势较为明确，但存在隐忧，明年存不确定性。

“近期外贸出口先导指数和出口经理人指数有所下降至41.6、43.4点，四季度中国航运景气指数和中国航运信心指数都有下降，出口集装箱运价指数下降，未来出口形势有走弱可能，带来不确定性。”报告称。

申万宏源的宏观报告亦指出，发达国家的PMI对中国出口具有1-2个月的领先性，而美国制造业PMI在10月有所回落，但欧元区的制造业PMI仍在持续改善。总体上外部环境有利于出口增长。但从同比增速看，由于去年同期基数大幅度抬升，11月份进出口增速将双双回落。预计11月出口增速将回落至3.4%。

在进口方面，招商证券宏观的报告指出，多项指标显示国内需求仍然坚挺，加之国内限产、停产导致了需求通过进口外溢，大宗商品价格亦小幅上涨，不过考虑到去年同期基数抬升较快，预计进口增速小幅下滑但仍维持在较高水平。预计进口同比增速降至14.3%，贸易差额为370亿美元。

交行则指出，11月高频数据显示主要进口产品价格同比涨幅明显缩小，不过从进口量来看，近期货运量、集装箱物流和汽车运输量较大，进口需求得以保持。去年11月进口增长5.5%，增速回升抬高基数。

“综合判断，预计11月进口增长11%左右，进口价格涨幅收窄导致进口增速有所放缓，但依然保持较快增长，...预计11月贸易顺差约380亿美元。”交行报告称。

申万宏源的宏观研究报告则预测，11月进口增长9.9%，贸易顺差347亿美元。

中国11月官方制造业PMI超预期回升，尤其生产和新订单指数涨幅明显，显示制造业供需两端均衡增长，企业生产经营环境进一步改善；当月非制造业PMI亦持续高位运行，表明中国经济仍具韧性，稳中向好的运行态势没有改变，四季度整体表现或不像市场原本担心的那么疲软。（完）

发稿 孙琦子; 审校 林高丽

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