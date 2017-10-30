调查：中国10月官方制造业PMI料降至52 经济总体运行依旧平稳

* 公布项：中国10月官方制造业PMI

* 公布时间：10月31日（周二）上午9时

* 路透预估中值：52.0；预估区间:51.2-52.9

路透北京10月30日 - 路透综合36家分析机构的预估中值显示，中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计降至52.0，脱离上月触及的逾五年高点，显示去产能、环保限产等政策的影响将持续存在；

不过经济总体运行料仍平稳，不会有太大起伏。

分析师认为，10月份环保限产对工业生产端的影响逐步加大，不过内部需求端如汽车、地产等温和，外需景气度良好，对总的订单指数有一定的支撑。

“之前PMI回升主要是两个原因，一个是环保督查、供给侧去产能导致价格（PPI）大涨，企业利润改善，刺激生产；另一个是出口回暖，外需带动。”民生证券宏观研究院研究员李俊德表示，不过主要预期10月PPI将回落，原因是基数走高等因素。因此，当影响PMI此前大幅反弹的因素有所降低时，PMI也会略有回落。

另外，高频数据显示，10月六大发电集团日均耗煤量同比大幅上升24%，但环比出现下跌，亦暗示10月企业生产可能不如之前活跃。

中国环境保护部部长李干杰在十九大期间表示，中国生态环境保护任重道远，资源环境承载能力已达到或接近上限，成为中国经济社会可持续发展的重大瓶颈制约，成为全面建成小康社会的明显短板。

下表为过去一年中国官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2016/12月 11月 10月 9月

52.4 51.7 51.4 51.7 51.2 51.2 51.8 51.6 51.3 51.4 51.7 51.2 50.4

在瑞银中国首席经济学家汪涛看来，国家实行供给侧的政策去产能、限产，用更严格、更严厉的环保措施来遏制一些高耗能、高污染行业的生产，过剩产能还没有出清，企业虽然利润都很不错，但是目前投资意愿总体来说不是很高，短期内会支撑上游、中游的价格和利润，但对于工业生产和企业投资的增速会有一定的负面影响。

因此，工业生产和企业投资在未来几个月可能不会太强。她预判，目前经济已经达到本轮小周期的顶部之后，在温和的回落。

中国9月官方制造业PMI超预期反弹，创下逾五年高点，新订单强劲回升反映内需稳步扩张，同日公布的财新制造业PMI则走势相反，降至三个月低位。不过官方和财新制造业PMI的价格分项指数均大幅上升，显示中下游正在承受越来越大的成本压力，未来盈利改善、生产走强的持续性仍待观察。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）