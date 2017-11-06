数据观测：非食品价格料拉动中国10月CPI小幅反弹 环保限产致工业放缓

调查结果: (同比,%)

资料图片：2015年10月2日，上海，国庆假期里南京路步行街上的游人。REUTERS/Aly Song

预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数

居民消费价格指数(CPI) 1.8 1.6 1.5~2.0 2.1 46

工业生产者出厂价格指数(PPI) 6.6 6.9 6.0~7.3 1.2 41

工业增加值 6.3 6.6 6.0~7.1 6.1 32

固定资产投资(不含农户)(1-10月) 7.4 7.5 7.0~7.6 8.3 30

社会消费品零售总额 10.4 10.3 10.0~10.8 10.0 32

注：固定资产投资前值为1-9月数据。

公布内容：中国10月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费

公布时间：11月9日本地时间9:30公布CPI和PPI

11月14日本地时间10:00公布工业等数据

路透综合40余家机构预测中值结果显示，中国10月国庆期间旅游餐饮及娱乐等消费较旺可能带动当月非食品价格回升，CPI同比涨幅略有反弹，PPI涨幅则有所下降，物价形势总体平稳，通胀压力不大。随着10月起陆续进入取暖季，环保限产措施将影响工业增加值同比增速较大回落。

中金报告指出，10月食品价格环比有所下降，主要由于蛋类价格下跌、水果上市价格下行、猪肉需求偏弱价格再度转弱；非食品方面，尽管目前工业上涨传导至中游行业、向生活资料的传导较为有限，但非食品或仍偏强，纺织及衣着、医疗保健、居住仍有上涨压力。而PPI因环比涨幅放缓以及高基数效应，带动同比增速回落。

“进入10月，基于环保限产不仅影响供给也影响需求，如钢厂大面积停产导致焦炭需求疲软，上游行业延续9月下旬以来的调整，”报告称，铁矿石、双焦下跌，有色继续小幅下跌，而能源类价格也转为下跌，中游行业的传导弱化，化工品、纺织涨幅明显放缓。不过，橡塑、钢铁、纺织仍有小幅上涨。

兴业证券宏观分析师王涵则进一步指出，高频的流通生产资料价格指数环比涨幅自9月中旬以来开始回落，指向10月PPI环比、同比均有可能回落。此次供给收缩未能支撑工业品价格，可能是因为需求端也在收缩。

经济运行方面，10月高频发电煤耗、高炉开工率下滑，指向工业增加值可能相对9月减速。进入取暖季，部分污染行业生产受限，高炉开工率明显下滑，发电煤耗10月也相对9月有所下滑。

中金报告也指出，9月工业增加值同比增速为6.6%，经济数据季末跳升影响仍在，但并未超出市场预期，环保限产对黑色、有色行业影响较大，焦炭、粗钢、钢材、生铁产量下滑明显。

但进入10月，“2+26”城市环保限产继续发力，焦炭执行错峰生产，延长出焦时间至36小时以上，相当于限产1/3。10月环保限产对工业生产的影响较大，预计工业增加值同比大幅回落。

由于存量项目消耗，新开工项目增速不高，投资可能继续小幅回落。王涵表示，近几个月固定资产投资累计同比趋势下滑，可能是因为存量项目不断消耗、而新开工累计同比增速却不高所致。在这种效应下，10月投资可能会继续下滑，不过从近期水泥价格继续反弹上来看，投资可能也不至于太弱，下滑幅度较为有限。

消费方面，今年以来居民消费整体表现较为平稳，但地产相关消费可能偏疲弱；就10月消费而言，国庆黄金周零售和餐饮企业销售额同比增长25%，创历史新高，旅游对消费的拉动作用较强，“综合来看，10月消费同比增速较9月进一步回升。”中金预计。

中国此前公布的10月官方制造业PMI降至三个月低点，其中生产和新订单指数回落明显，这主要和十一长假等季节性因素影响、环保限产导致高污染高耗能行业经营活动持续放缓等有关。10月官方非制造业PMI亦降至今年4月以来次低水准，两项数据双双下滑预示着四季度经济开局偏弱。（完）