数据观测：中国10月新增贷款料大幅回落至7800亿元 M2增速持平于9.2%

公布内容：10月M2、新增人民币贷款等数据

公布时间：无固定时间，最晚约11月15日

--调查结果：

指标 10月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

广义货币供应量（M2）同比（%） 9.2 8.6-10.0 9.2 11.5 40

新增人民币贷款（亿元） 7,800 5,500-12,500 12,700 12,200 37

人民币贷款余额同比（%） 13.1 12.8-13.3 13.1 13.0 21

外汇储备（亿美元） 31,180 30,950-34,000 31,085.1 31,663.82 25

--数据要点：

路透综合37家机构预测中值显示，中国10月新增人民币贷款将较上月大幅回落至7,800亿元，因受楼市调控、及9月以来金融监管部门严查消费贷违规进入楼市等影响，预计居民中长期信贷将稳步回落；但由于10月债市大幅调整增加对表内信贷需求等，对10月中长期信贷需求构成支撑。

分析人士并表示，目前非金融部门持有的M2重现小幅回升，加之央行国庆节后明显加大公开市场投放力度，均对M2形成支撑，预计10月M2增速将持平于上月的9.2%。

“9月以来监管收紧消费贷违规进入楼市的监管，居民短期贷款将有所回落；房贷额度收紧，利率上浮明显，‘金九银十’地产销售不如往年，预计居民中长期信贷将稳步回落，”华创证券研报称，“表外融资转表内仍在持续，叠加10月债市大幅调整增加对表内信贷需求，预计10月企业中长期信贷仍有支撑，10月新增信贷8,000亿左右。”

民生银行研究院报告也指出，近期经济表现出较强的韧性，提振市场信心，也是支撑企业中长期贷款保持高位的重要因素。

M2增速则受到多重因素支撑。民生银行研究院报告认为，一方面，央行在国庆节后明显加大公开市场投放力度，另一方面，当前人民币汇率继续有望继续持稳，预计10月外汇占款仍有望保持环比正增加态势。

报告并指出不利因素则在于“10月是缴税大月，财政存款增加将减少基础货币，地方债集中发行也会锁定部分财政存款，对M2形成拖累。考虑到去年同期低基数效应，预计10月M2同比增长9.3%，比上月回升0.1个百分点。”

招商证券研报也称，当前非金融部门持有的M2从9.0%小幅回升至9.2%，结束此前连续九个月回落，这意味着货币派生能力有所恢复。

中国央行行长周小川在《党的十九大报告辅导读本》撰文称，宏观层面的金融杠杆率和流动性风险是中国当前面临的金融风险之一；高杠杆是宏观金融脆弱性的总根源，在实体部门体现为过度负债，在金融领域体现为信用过快扩张。

此前，他在十九大中央金融系统代表会议上指出，“对于去杠杆，总量阀门把握好，不至于膨胀过快，整个杠杆率就会有所下降。”（完）