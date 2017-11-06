数据观测：中国10月进出口增速均小幅回落 贸易顺差有望扩大

公布内容：10月M2、新增人民币贷款等数据

公布时间：无固定时间，最晚约11月15日

--调查结果:

指标 10月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

出口(%) 7.2 5.0~ 17.0 8.1 -3.2 38

进口(%) 16 7.0 ~ 21.0 18.7 3.2 38

贸易顺差(亿美元) 395 300 ~ 472 284.7 325.25 37

--数据要点：

路透综合约38家机构预测中值结果显示，尽管外需平稳，但季节因素将令中国10月出口同比增速小幅回落至7.2%；同时，进口商品价格涨幅可能缩小甚至下滑，进口增速亦将小幅回落至16%；当月贸易顺差有望扩大至395亿美元。

交通银行金融研究中心的报告指出，外需整体保持较好，出口增长势头有望延续。欧美制造业PMI均有所上升，新兴市场经济体整体改善，俄罗斯、巴西等国制造业PMI都保持扩张状态。而10月下旬BDI指数上升至1,573点，延续了上涨趋势，表明国际贸易市场持续升温。此外，韩国、越南、马来西亚、中国台湾等周边国家和地区近期出口增速都在加快。

“根据往年经验判断，10月贸易数据可能季节性走弱，出口额环比下降。综合判断，预计出口同比增长7.5%，出口额1,900亿美元左右。”报告称。

报告并指出，近期外贸出口先导指数和出口经理人指数有所回落至41.8、43.9点，四季度中国航运景气指数和中国航运信心指数都有下降，出口集装箱运价指数回落，预示未来出口形势可能走弱。由于先行指标影响的滞后效应，对年内出口影响有限，四季度出口有望保持向好，但明年出口状况可能走弱。

在进口方面，招商宏观的报告指出，今年以来季初进口规模偏低的现象明显，上月进口量大增的替代效应，投资的下滑、金属和工业类大宗商品价格连续三个月小幅下滑都预示进口增速将下滑，不过低基数之下下滑幅度不会太大。

申万宏源的宏观研究报告亦指出， 中国环保限产带来的国内供给缺口仍将对进口形成支撑。预计10月进口增长18.7%，基本和9月份增速持平；预计10月贸易顺差358亿美元，较9月回升72亿美元。

交行则称，10月高频数据显示主要进口产品价格同比上涨，但涨幅有所缩小。从进口量来看，近期货运量、集装箱物流和汽车运输量较大，进口需求较好。综合判断，预计10月进口增长16%左右，保持较快增长，进口额约1,500亿美元。预计10月贸易顺差约408亿美元。

中国10月官方制造业PMI降至三个月低点，其中生产和新订单指数回落明显，这主要和十一长假等季节性因素影响、环保限产导致高污染高耗能行业经营活动持续放缓等有关。同日公布的10月官方非制造业PMI亦降至今年4月以来次低水准，两项数据双双下滑预示着四季度经济开局偏弱。（完）