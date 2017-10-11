调查：中国定向降准新政未改政策基调 10月债市难破盘局

作者 边竞

路透上海10月11日 - 2017年第10期汤森路透中国固定收益市场展望调查预期，中国央行10月仍将维持基准利率和准备金率不变。9月30日央行宣布了针对普惠金融的定向降准政策，但只是对此前政策标准的重新定义，其释放的流动性远不能与一次全面降准相提并论，而且从央行随后谨慎的解读来看，政策松动仍难期。

尽管对于四季度宏观经济的整体预期仍较为谨慎，不过最新官方PMI数据的亮丽表现显示经济韧性可能超出预期；若基本面压力有限，货币政策的主要着力点可能还会放在控杠杆、防风险，冀望政策基调转松显然也并不现实。

9月资金面因又至季末，不出意外地呈现前松后紧态势，后半月除短暂的缴税影响外，非银机构的结构性供需压力仍是主要矛盾。虽然最后一个交易日存款类机构平头寸难度骤然提升，不过央行当日公开市场依旧按兵不动，表明政策态度确无实质性转变。

考虑到基于新考核标准的定向降准政策将于2018年才正式实施，对于四季度资金面没有直接影响，而为了做好预期管理，央行在公开市场操作中也会避免释放出更多宽松信号，10月资金面在维持平衡中时有波动依旧是大概率事件。

中国债市9月整体未脱弱势震荡格局，金融债表现略强于国债，尽管当月经济数据偏弱一度提振人气，但政策面和资金面预期始终难见实质性转暖，现券走强乏力。

展望10月，一些机构此前曾对四季度行情显露乐观预期，不过国庆长假过后资金仍持续紧绷，央行也未予扶助，定向降准利好下现券收益率不跌反涨，显示摆脱谨慎预期还需基本面及政策面出现进一步有利变化，在此之前债市恐难摆脱僵持局面。

展望结果显示，所有参与机构均预期，未来三个月一年期存款基准利率将保持在1.50%不变；几乎所有参与机构认为10月大型存款类机构法定存款准备金率会继续保持稳定，未来三个月预期将降准的机构占比也仅有2%。

参与机构预期10月末10年期国债收益率估值料为3.5999%，较9月末实际值跌1.4个基点（bp）；预期9月居民消费价格指数（CPI）预期同比上涨1.6%；10月末人民币兑美元即期汇率16:30官方收盘价预期为6.6295元。

尽管度过季末考验，但10月是缴税大月，资金需求仍维持高位，流动性缓和程度料有限。展望结果显示，10月全月银行间存款类机构隔夜质押式回购加权平均利率和七天期该利率，以及三月期Shibor的预测均值分别为2.7391%、2.8813%和4.3274%，分别较9月全月实际均值下滑1.1个基点(bp)、5.5个bp和5.1个bp。

此外，参与机构对中央国债登记结算公司国债、国开债及AAA与AA评级中短期票据的到期收益率估值，10月末预测均值较9月底实际值变化幅度在-6.5bp到2.4bp之间，在基本面及政策面出现实质性变局前，债市料依旧难觅方向。

2017年第10期展望调查共有85家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)等31家。

证券类参与机构为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等22家；险资类参与机构有人寿资产等13家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构19家。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。本期调查共涉及八大系列25个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、公开市场操作利率、银行间回购利率、Shibor、CPI、人民币兑美元即期汇率以及国债、国开债和信用债收益率等，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。（完）