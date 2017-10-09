数据观测：蔬果价格高位回落9月中国CPI涨幅料收窄 工业增速季末回升或重演

资料图片：2012年3月，北京一家菜市场内的商贩和顾客。REUTERS/Soo Hoo Zheyang

调查结果: (同比,%)

预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数

居民消费价格指数(CPI) 1.6 1.8 1.5~2.0 1.9 24

工业生产者出厂价格指数(PPI) 6.3 6.3 5.8~6.9 0.1 23

工业增加值 6.2 6.0 5.7~8.1 6.1 24

固定资产投资(不含农户)(1-9月) 7.7 7.8 7.2~8.0 8.2 21

社会消费品零售总额 10.2 10.1 9.6~12.5 10.7 24

注：固定资产投资前值为1-8月数据。

公布内容：中国9月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费

公布时间：10月16日本地时间9:30公布CPI和PPI

10月19日本地时间10:00公布工业等数据

路透综合20余家机构预测中值结果显示，受高温消退，蔬菜、鲜果等农产品价格平稳回落等因素影响，中国9月物价水平预计小幅放缓，CPI同比涨幅有所收窄，PPI涨幅持平，预计全年通胀压力不大。

而今年前两个季度都呈现季末工业增速加快的现象，预计9月可能还会如此，从六大电厂日耗煤量看，9月工业生产环比增长动能仍然较强；但楼市低迷拖累地产投资，加上下半年财政支出放缓亦令基建投资增速受到遏制，预计1-9月投资增速或将小幅放缓。

交通银行金融研究中心在报告中指出，年内物价高点已过，翘尾因素将拉低四季度CPI同比涨幅。下半年如果不出现大的外部因素的冲击，食品价格并不会出现明显的上涨，影响CPI同比走势的将主要是翘尾因素，而该因素在6月份达到年内最高点的1.16%之后将会逐步走低。

“预计下半年CPI同比涨幅可能会略低于上半年，全年通胀压力不大。”交行称。

该行并认为，PPI走势受大宗商品价格影响较大，近期CRB指数略有下降，未来大幅上升的可能性不大，输入性通胀压力有限；受翘尾因素走弱影响，四季度PPI同比涨幅可能收窄。但由于去产能和环保限产力度加大，津京冀10月起水泥、钢铁、建材停产，对相关产品价格会起到阶段性抬升作用，因此PPI涨幅不会明显回落。

“食品价格从9月中旬开始回落，高基数影响下，9月CPI同比增速将回落，”中金宏观分析称，9月工业品价格涨跌不一，钢铁和铜价格回落，但原油、煤等价格上涨，“从全月看，PPI环比继续上涨。由于去年基数不高，PPI同比涨幅将继续扩大。”

**工业增速季末回升可能重演**

谈及9月的工业增加值表现，中金认为，受益于季末强劲的财政支出的支持，工业增加值增速季末回升可能重演。尽管环保力度加大对部分行业生产形成限制，但是从六大电厂日耗煤量看，工业生产环比增长动能仍然较强，9月同比多一个工作日也会提升同比增速。

中金预计，9月工业增加值、固定资产投资和社会消费品零售总额同比增速均较前月上升，其中工业增速将从8月的6%升至6.7%。

高频数据显示，截止9月28日，六大发电集团日均电力耗煤71.01万吨，同比24%回升至3月以来高位；高炉开工率75.8%，较8月小幅下降1.96%；汽车钢胎开工率回升3.97%。

“鉴于环保限产对工业生产的扰动将较8月有所减弱，部分大型外贸企业海外收入存在季末结算的现象，叠加G20峰会导致的的浙江低基数，预计9月工业生产同比增速回升至6.5%。”华创证券在数据前瞻报告中称，“而各分项悉数回落，固定资产投资增速料回落至7.7%。”

该券商称，9月多地楼市限购、限售和限贷政策全面升级，消费贷和经营贷违规入市也引发监管层关注，30大中城市商品房日均销售面积同比下降47%降至16年以来新低，“金九”未现，“银十”也不可期。

“地产销售持续低迷和土地购置增速回落都将拖累地产投资，预计地产投资单月增速仍在7%左右，”华创称，维持基建投资缓慢回落、制造业投资弱企稳的判断不变。

交通银行金融研究中心也指出，由于10月部分地区投资建设将停工，9月投资进度可能有所加快，预计9月固定资产投资累计增速为8%，三季度末有所回升，但增速低于二季度末。

此前的先行指标显示，中国9月官方制造业PMI超预期反弹，创下逾五年高点，新订单强劲回升反映内需稳步扩张。虽然同日公布的财新制造业PMI则走势相反，不过官方和财新制造业PMI的价格分项指数均大幅上升，显示中下游正在承受越来越大的成本压力，未来盈利改善、生产走强的持续性仍待观察。（完）