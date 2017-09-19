调查：日本企业认为美国和中国经济将继续以稳健步伐扩张

路透东京9月19日 - 路透调查发现，绝大多数日本企业对美国经济前景看法乐观，这一迹象令人宽慰。今年稍早，一些市场人士担心，美国经济成长的步伐可能正在放慢。

多数企业对中国经济前景的看法也总体上正面，即便看法有些悲观的企业数量超过不看好美国经济的企业。

路透企业调查显示，64%的日本企业认为美国经济将保持目前的增速，另有19%认为会进一步加快。仅有17%的企业认为美国经济增速已经触顶或在放慢。

“鉴于其基本面强健，只从经济因素角度来看，美国经济应会继续扩张，”一家电气机械生产商的经理写道。

不过就像许多其他回复者一样，这名经理也表示对美国特朗普政府处理重要政策事务的情况感到担忧。

“若美国政府的运转出了问题，将会影响到经济，”这名经理写道。

本次调查在8月30日至9月12日进行，期间出炉的美国第二季国内生产总值(GDP)数据被上修，得益于消费者支出与企业投资强劲。飓风哈维在调查开始前刚刚侵入德克萨斯州，而飓风伊尔玛则在调查即将结束时袭击佛罗里达州。

在调查前，分析师略微调降对GDP增长预估，但此后公布的经济指标向好，他们又上修预估。

路透9月对近100位分析师的调查显示，他们预计美国经济本季环比年率增长2.6%，下一季增长2.5%，高于8月时预估的2.5%和2.4%。

路透企业调查中，与美国进行直接或间接业务往来的日本企业中有59%表示，他们的商业计划在按部就班地推进。但33%表示，商业计划有推迟或停滞迹象，还有8%称他们必须重新评估商业计划。

但分析师表示，面临计划推迟等问题的企业数量是否特别高，这一点还不好说，可能有不少公司只是出于谨慎。

这项由Nikkei Research为路透进行的月度调查访问了548家大中型企业，受访企业做出了匿名回答。约250家企业回答了有关美国经济前景的问题，约150家回答了有关业务计划的问题。

**中国与日本**

对于中国，51%的受访者预期中国经济将大约维持当前的增速，另外14%受访者预计经济将加速成长。但约35%认为中国经济增长触顶或放缓。

许多受访者担心，中国在秋季召开的十九大过后增长有可能放缓。

“关注焦点在于秋季的十九大。中国基础经济的表现好于预期，归功于政府投资，因为政府希望平稳度过十九大，”另一家电气机械生产商的经理说。

“在十九大结束后，一切都可能突然改变，因此经济完全有可能出现恶化。”

中国经济在4-6月当季同比增长6.9%优于预期，今年可望顺利实现全年6.5%左右的增长目标。

然而上周发布的数据显示，中国固定资产投资、规模以上工业增加值以及社会消费品零售总额增幅均不及预期，从而强化了外界的观点，即中国经济在借贷成本上升的环境下，增长势头正逐步开始减弱。

日本企业对中国和美国经济前景持乐观看法图表：

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(完)