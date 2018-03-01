调查：2018年油价料小幅上升 OPEC减产帮助抵消美国供应增长

路透2月28日 - 周三公布的路透调查显示，石油分析师预计今年油价将稳步上升，但仍将处于狭幅区间，一方面受到美国页岩油产量增加的影响，另一方面又受到石油输出国组织(OPEC)限制供应的左右。

资料图片：2014年2月，英国苏格兰外海，BP的石油平台。REUTERS/Andy Buchanan

路透对37位经济师和分析师的调查显示，2018年布兰特原油期货平均价格料为每桶63美元，略高于上月调查预估的62.37美元。

“OPEC(对减产协议)的执行率以及美国页岩油产量增速在2018年可能是推动价格走势的主要基本面因素，”Stratas Advisors的Ashley Petersen表示。

“2018年油价波动率可能高于2017年，受对美国经济增速的信心起伏影响。”

今年美国原油日产量可能超过1,100万桶，目前已经接近处于1,000万桶上方的纪录高位。

“美国在一定程度上抢了风头，”经济学人讯息部的分析师Cailin Birch说。

“美国油市受大量没有协同的私人企业主导，其中有很多企业从生产成本下降中获得的好处要超过其他产油商，意味着在可预见的未来美国仍将是主要市场参与者。”

与此同时，OPEC研究主管提供的数据显示，该组织正接近将发达国家的石油库存削减至五年均值的目标。

OPEC和俄罗斯带头的非OPEC产油国之前达成协议，从去年1月至2018年底，每日减产约180万桶。

沙特上周表示，希望OPEC及其盟友明年能够放松产量限制，并在减产协议到期后创立一个稳定油市的永久性机制。

reut.rs/2Fczv76

“供应协议仍为油市的一大变数。该协议需要有个过渡阶段，不过目前还未看到，过度紧缩及有序退场这两种情况都有可能出现，”瑞士宝盛集团大宗商品研究部门主管Norbert Rucker指出。

分析师表示，这份协议若无法顺利退场，则全球库存或将骤降，引发油价的破坏性上涨。

reut.rs/2Fcz6S8

身为OPEC产油大国之一的委内瑞拉在应对经济危机之际，石油产量已降至逾20年来低位，进而帮助抑制了OPEC的供应。

以中国为首的亚洲经济体需求日增，可望部份吸纳美国增加的供应量。

“全球石油需求的上升，将主要由新兴市场所主导，OECD以外国家消耗量在2018-19年将每年平均增加2.8%，”经济学人的分析师Birch说。

2018年美国原油均价料为每桶58.88美元，高于1月调查时预估的58.11美元。

reut.rs/2Fczi3O

(完)