调查：美元困局尚未结束 但2018年处境将有所改善

路透1月5日 - 根据路透调查中的大多数外汇分析师的预测，美元的困难处境预计在2018年将会缓解，但尚未结束。美元刚刚录得14年来最糟糕的年度表现。

2017年6月13日，美元纸币。REUTERS/Dado Ruvic

去年美元开局强劲，受到当选总统特朗普的减税和基础设施支出承诺的支撑。不过，美元到年底时却下跌了10%。

这出乎大多数外汇策略师的预料。去年这个时候他们做出的美元升值预测，最终却沦为近十年前金融危机以来最不靠谱的对未来12个月走势的年初预测之一。

因为投机者押注国会终将通过减税议案，美元在去年12月确实涨了2%以上。不过，阻力最小的方向依然是向下。

预计欧元和其他主要货币兑美元到年底时将进一步录得温和涨幅。

“美元在接下来的一年将保持在下行轨道，”CIBC Capital Markets的10国集团(G10)外汇策略主管Jeremy Stretch表示。

“市场对美联储继续收紧政策的预期已经开始下降，税改举措与财政扩张也将只会为经济带来温和的刺激。”

在各界普遍预期美联储今年将升息三次的情况下，只有联储的路径明显偏移，美元才可能出现大幅度的波动。

“即使美联储依据目前的计划真的升息三次，我们认为这也不足以逆转当前美元的颓势，”三菱日联金融集团汇市分析师Lee Hardman表示。

根据汤森路透Starmine的计算，在2017年所有的路透调查中，三菱日联提供的各主要货币一个月后汇率预估的准确度最高。

被问及今年美元兑主要货币表现如何时，最新路透调查的多数受访者表示，美元表现将优于去年--鉴于去年美元表现不佳，要实现这样的预期并不难。

欧元EUR=方面，预估未来三到六个月料略为下跌，此后将小涨，一年后升至1.210美元，略高于目前水准。去年欧元创下2003年来最佳年度表现。

“我们认为欧洲央行今年将为量化宽松画下句点，然后开始在前瞻指引中对首度升息松口，这可能使得首度升息的预期在今年稍晚成为关注焦点，并为欧元提供额外的动能，”Hardman表示。(完)