调查：美元反弹短暂 今年预计还要再跌一些

路透班加罗尔2月8日 - 据路透调查的策略师预测，美元今年不太可能反弹，尽管预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)至少将加息三次。

美国薪资上涨，以及对欧洲央行将结束刺激政策的预期，上周冲击债券市场，推动美国公债收益率飙升至四年新高，导致股市遭遇六年来最严重的暴跌。

虽然公债收益率已经从高点回落，但仍然维持在很高水平，而且预计不会回到先前的低点。但是，全球股市的暴跌对汇市影响不大，美元疲软趋势保持不变。

“我认为这对于美元来说实际上是一个非常有趣的时期，因为美国公债收益率可能走高，这应该对美元利好，而且如果市场重新评估风险...那么可能会有额外的美元需求，”荷兰合作银行(Rabobank)资深外汇策略师Jane Foley说。

“目前，股市可能是在修正，而不是全面崩溃和重新评估风险...我们现在的看法是，美元兑一些货币略微受到一些支撑，但我认为我们将不会看到美元需求大幅增加。“

据路透近期对近70位外汇分析师的调查，美元在未来一年兑多数主要货币预计略为走贬。

美元指数预计今年底在88.7，低于周三时的89.9。

“我们对美元中期偏空的观点未变，”花旗的宏观策略及资产配置全球主管Jeremy Hale称。

他表示主要原因包括，欧洲、日本及新兴市场经济好转且增长加速，以及欧洲央行对今年与未来的政策立场“远远没有过去那么宽松”。

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)最新的数据，最近一周投机客持有的美元净空仓规模升至10月中旬以来最高。

58位策略师回答了一个额外问题：美元今年可能受何种因素推动。其中约五分之一称是美国资产价格剧烈波动，逾半数回答为利差改变。

仅少数认为，要么是当前美国政府的美元政策缺乏一致性，要么是特朗普政府的减税政策，将影响汇率。

其他的路透调查显示，美联储今年料升息三次，这和美联储本身的点阵图预测相符。在近期市场震荡期间，联邦基金利率期货暗示市场预测在四次和两次之间摇摆。

**欧洲央行关注欧元**

欧洲央行今年料关上每月大规模购债计划的大门，大多数分析师预计这发生的时间可能比预期快得多。

欧元兑美元因这样的预期而上涨。

欧元料将上涨，此前在1月兑美元录得自其面世以来的最佳月度表现。不过预期中的百分比涨幅与上月调查相近，表明这只是反映了1月的实际走势，而非上调。

欧元一个月后料将交投在当前的1.23美元左右，六个月后料将在1.24美元，一年后或将在1.25美元。

虽然对整个预测期的估值为逾三年来的最高，但对12个月后欧元汇率的预估值仅较当前水平上涨逾1%，这与1月调查时的预测类似。

但如果欧元像1月那样进一步大涨，则会让欧洲央行感到不安。

欧洲央行的决策官员已经对欧元走强表示担忧。

“会让欧洲央行感到不安的并非是具体的汇率水平，而是升值的速度，”德国商业银行外汇分析师Thu Lan Nguyen称。“但根据一般经验，有人会说(欧元)短期内升值约5%...加上通胀依然低迷，则会引发欧洲央行不安。”(完)