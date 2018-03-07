调查：虽有美联储加息前景作后盾 美元走势料仍不敌欧元

路透班加罗尔3月7日 - 路透调查中受访策略师预计，未来一年美元将进一步下跌，让路给节节攀升的欧元，想要大幅提振美元，美国联邦储备委员会(FED/美联储)恐怕要加息五次或更多。

资料图片：2014年10月，法国巴黎，美元和欧元纸币。REUTERS/Philippe Wojazer

2017年下跌10%后，美元2月份创下2016年11月以来最佳表现，一定程度上是因为强劲的经济数据强化了有关美联储今年将加息四次、而非三次的预期。

但2018年迄今美元已下跌约2%，据3月1-6日对60位外汇策略师的调查预计，今年美元将进一步走软，欧元兑美元EUR=今年将从周二的约1.24美元水平升至1.28。

过去一个月，股市、债市和汇市动荡不断，影响因素包括：波动性上升、通胀率上升担忧、美国政府减税和新增支出计划将推动政府借款激增。

过去几周路透对经济学家、股市策略师和分析师的调查均认为，美国政府在当前经济周期减税，是错误的做法。

“这样的财政决策意味着美国需要争取更多的海外投资者，预计美国在向外国投资者销售债券时面临的竞争比以往更加激烈，”瑞银集团外汇策略业务全球负责人Thomas Flury表示。

“结果可能是美元下跌。”

最新调查访问的57位策略师中有27名称，美国财政情势的改变已促使他们目前预计美元将趋软。另外18位策略师称他们的看法不变，其余12名受访者则认为美元将走强。

“这项(财政刺激)未来将重压美元，”三菱日联金融集团(MUFG)的外汇分析师Lee Hardman称。“未来几年预算赤字和经常帐赤字可能双双扩大，而且肯定将开始来到可能被视为在中长期更加利空美元的水准。”

虽然美国公债收益率(殖利率)上升上周推动美元触及六周高位，但美国总统特朗普宣布计划对进口钢铝征收关税，点燃贸易战即将爆发的担忧后，美元大幅回落。

据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周投机客持有的美元净空仓升至三周高位。

“从经济成长来看，美国经济周期受到的财政影响将是前期大后期小，因此我们认为美元应会受到一些短期支撑。但这些贸易政策短期内可能产生反作用，”西班牙对外银行(BBVA)外汇策略师Roberto Cobo Garcia指出。

“因此，我们维持美元上行潜力有限的预期，并认为风险仍倾向于下行。”

回复一项额外问题的54位受访者中，有逾70%认为只有市场预期美联储升息五次甚至更多，美元可能才会大涨；剩余的17位策略师则称预期升息四次就足够了。

“鉴于美联储新任主席鲍威尔在国会作证时的鹰派基调，我们需要看到超过四次的升息，同时公债收益率曲线亦需趋陡，美元才会大幅升值，”BBVA的Garcia补充说。

利率期货市场目前正在消化美联储今年有第四次升息的机率约为25%的预期。

一些主要央行目前似乎朝着收紧政策这一相同的方向迈进，尽管速度不同，这使得他们同美国的利差收窄，美元也因此下跌。

欧元区经济增长强劲，已经引发了欧洲央行将在年底前结束逾2.5万亿欧元资产购买项目的预期。欧元因此在去年录得了2003年来的最佳表现。

不过，预计欧洲央行至少在明年前不会升息，而且通胀率正在脱离欧洲央行的目标，至少在过去几个月是这样。

英镑GBP=一年后料将上涨，表明汇市策略师对英国和欧盟可设法达成英国平稳退欧安排并提供过渡期仍持乐观看法。(完)