调查：未来一年美元料下跌或最多持稳 分析师不确信税改计划能通过

路透班加罗尔10月6日 - 路透调查显示，多数主要货币兑美元未来一年料将守住2017年的涨幅，受访分析师并不完全确信美国政府有能力通过减税计划。

美国一连串不错的数据以及新提出的税收改革计划，推动美元周二来到七周高点，上月累计上涨近3%。

不过本周对逾60位策略师的调查显示，三个月、六个月以及12个月后美元最好的表现大概也就是守住目前的水准，对美元汇率预估大体没变，暗示当前的涨势恐怕将是短暂的。

对10月底美元仓位的预测也部分反映出这种情况。据美国商品期货交易委员会(CFTC)，外汇投机客对美元净空头押注创2012年9月底以来最高。

38位回复相关问题的受访者中，略多于一半的分析师称10月底时美元空仓将减少，有10位分析师表示将维持同样的水准。

仅有两名策略师称美元空头将会增加，只有六位策略师称仓位会朝着有利于美元的方向转变。

“若无货币和财政政策方面的重大因素影响，美元处于数年纪录水平的净空仓在10月应会保持在高位，”西班牙对外银行(BBVA)外汇分析师Roberto Cobo Garcia称。

“不过有关财政扩张和进一步收紧货币政策的预期，应能阻止投机客进一步积累美元空仓。”

对美国政府能否推动税改的信心不足，打压对美元汇价的预期。

事实上，回答额外问题的43名分析师中，有24名认为减税计划今年无法在国会获得通过。其余19名则认为可以。

三菱日联金融集团(MUFG)汇率分析师Lee Hardman称：“当前的外部环境对美元不那么有利，全球经济增强，其他主要央行也在逐步收紧政策。”

“这基本上在削弱美元的相对吸引力。一个重要的假设是，我们认为美联储不会加速升息。未来他们更有可能放慢升息步伐。”

欧元一个月后，以及未来3-6个月料保持在周四价位1.18美元左右，一年后料上涨约2%至1.20。

若对2017年底的汇价预测准确，将是欧元自2013年以来首次年线上涨。

市场预计日本首相安倍晋三将赢得10月22日大选。

回答了一个额外问题的分析师认为，若安倍胜选，无论得票情况如何，日圆短期内料将基本持平。

这基本符合整体调查的预期，日圆一个月后基本保持在112，一年后小幅走软至114。(完)