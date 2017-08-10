调查：美元走疲令新兴亚币多仓加码 人民币多仓接近三年高位

路透8月10日 - 周四公布的一项路透调查显示，过去两周，由于美元仍显疲弱，而且多数区域股市继续上涨，投资者已加码押注新兴亚币将进一步上涨。

美元近几周再度承压，受美国政治动荡加剧、欧元走强以及对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)年内能否再度升息的质疑拖累。

美元指数今年以来已累计下跌约8.4%。

根据对11名分析师、交易员和基金经理的调查，由于美元前景依然疲软，估计投资者已增持多数新兴亚币的多头仓位。

人民币在过去数周上涨，受中国央行上调人民币兑美元中间价，企业继续出售美元，以及中国外汇储备增幅大于预期等提振。受此影响，人民币多仓升至近三年最高水准。

人民币今年以来已上涨4%，因政府加大对资本外流的管制，且央行采取新举措打击人民币空头。

路透调查显示，交易员还将印度卢比多仓增至2014年5月以来最高。

上周印度卢比触及逾两年高位，因外资银行大举抛售美元，而且印度央行的降息决定对卢比几乎没有风险。

交易所数据显示，7月印度股市连续第六个月吸引资金流入，因市场预期印度央行将放宽货币政策。

路透调查还显示，市场参与者将他们对泰铢的多头仓位提高至逾三年高点。今年迄今泰铢升幅高于其他东南亚货币。

泰国央行助理总裁Jaturong Jantarangs曾在3月时表示，泰铢因泰国外部风险下降及外资流出规模减少而受益。

过去两周投资者减少对菲律宾披索的空头仓位，同时市场对韩元的多头押注减少，因美国和朝鲜的政治紧张局势持续升温。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元 、新加坡坡元、

印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾 披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。

该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期(日/月) 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢

10/8 -1.14 -0.60 -0.74 -0.64 -0.33 -1.34 -0.37 0.55 -1.16

27/7 -0.79 -0.88 -0.73 -0.50 -0.18 -1.00 -0.36 0.83 -1.13

13/7 -0.4 -0.07 -0.20 -0.27 0.05 -0.64 -0.34 0.76 -0.44

29/6 -0.34 -0.50 -0.45 -0.64 -0.37 -0.80 -0.20 0.53 -0.88

15/6 -0.71 -0.73 -0.57 -0.54 -0.50 -0.83 -0.57 -0.01 -0.84

1/6 -0.61 -0.78 -0.76 -0.66 -0.94 -1.05 -0.56 -0.11 -0.86

18/5 -0.27 -0.89 -0.60 -0.52 -1.00 -1.21 -0.48 -0.01 -0.62

4/5 -0.18 -0.40 -0.31 -0.54 -0.98 -1.25 -0.51 0.21 -0.52

20/4 -0.09 0.23 -0.17 -0.39 -0.54 -0.90 0.03 0.22 -0.50

6/4 -0.26 -0.71 -0.53 -0.47 -0.73 -0.97 0.08 0.33 -0.66

(完)