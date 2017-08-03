调查：若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌

资料图片：2016年1月，百元面值的人民币纸币和美元现钞。

路透班加罗尔8月3日 - 路透调查显示，假如美国联邦储备委员会(美联储/FED)坚持收紧政策步伐，提振美元，那么12个月后人民币将回吐今年录得的多数升幅。

路透在7月27至8月2日对逾60位外汇分析师的调查显示，一年后人民币兑美元料将跌至6.90。今年初以来，人民币已升值逾3%。

周三人民币兑美元报在6.72左右。

若美联储如其所言在“相对短期内”开始缩表，那么美元应将受益，但如果美联储今年稍后未能跟进升息，那么美元将再次下跌。

今年初时，交易商原本预计美联储会更快升息，特朗普政府某种形式的刺激措施将带动美元兑新兴市场货币强劲走升。

但现实情况是美元遭到打压，因外界对特朗普能够推进大幅减税和大规模基建支出的预期消退。

这已经提振了亚币的前景。

中国近几个月公布强劲的经济数据，令人民币走贬的担忧降温，为中国央行收紧国内流动性提供了更大空间。

中国当局近期还通过调整人民币中间价定价模型，收紧了对人民币的控制，以防止押注人民币进一步下跌的投机性行为。国有银行频频卖出美元，强化了上述举措。

“人民币长期以来一直努力对抗贬值压力，目前来看这已经成为历史，”德国北德意志州银行(NORD/LB)分析师Stefan Grosse表示。

“美元当前处于疲软阶段，这有利于人民币。”

为了重树市场对人民币的信心，中国央行年内第二次调整人民币兑美元中间价模型，引入逆周期因子。

国际货币基金组织(IMF)在最新报告中称，人民币汇率与潜在经济基本面和理想政策基本相符。

惠誉呼应了IMF的观点，确认中国经济前景稳定，并维持对中国的“A+”评级，称中国稳健的外部融资和强劲的宏观经济记录继续支持着其评级水平。

另一项路透调查显示，投机者增持了多数亚币的看多头寸。

上月底，投资者对人民币的看多押注触及去年12月以来新高。投资者对印度卢比也转为看涨，之前自4月以来印度卢比一直被抛售。

目前预计一年后印度卢比兑美元将贬值至65.00，周三则报在63.70左右，2017年迄今升值了大约6%。

周三，印度央行一如预期降息25基点至6.0%，为2010年11月以来最低位，因担心通胀趋疲。此项调查是在印度央行利率决定宣布前进行的。

印度央行还将附卖回利率下调25个基点至5.75%。

印度有望恢复其经济增速最快的主要经济体的地位，当前财年GDP增长年率料为7.3%，受益于新的商品服务税政策。

但新税制对经济的短期影响料呈负面，对制造商的冲击尚不明确，损及印度7月制造业活动，该行业创出逾九年来最大萎缩幅度。

“新兴市场里面，估值已经很高，但拥有强劲基本面的货币可能继续上涨，印度卢比属于这类货币，”HDFC Bank资深分析师Tushar Arora说。(完)