调查：企业获利及经济增长前景乐观 东亚股市料续升至明年

路透班加罗尔10月5日 - 路透调查显示，尽管存在股价偏贵的疑虑，但在经济增长及企业获利改善的乐观气氛推动下，年底前东亚股市料将维持升势，并持续至明年。

路透在9月21日至10月4日针对20个主要股指的股市策略分析师调查显示，全球股市预料将持续上涨，而亚洲股市表现可望超越多数主要国际股市。

“确实，与长期平均水准相比，新兴股市估值看起来有点偏高，但目前几乎所有股市都是如此，”摩根资产管理研究分析师在一篇报告中指出。

亚洲股市今年涨幅在全球名列前茅，上涨动能料将持续，尽管亚股涨势很大程度取决于经济增长、美股表现、及美国联邦储备委员会(美联储/FED)的升息步伐。

美联储9月宣布一项计划，10月起将缩减已超过4万亿美元的资产负债表，并暗示12月将再升息，2018年还将升息三次。

美国升息通常对亚股是利空消息，因为美国资产收益率上升，往往会导致资本由亚洲国家外流。

在强劲的经济增长带动下，中国股市沪综指今年以来累计上扬近8%。路透调查预估沪综指在2017年底前将再涨约1.5%，使全年涨幅达到9.6%；2018年则料上涨逾7%。

然而，债务负担加重已引发外界对中国经济体质的忧虑，并促使标普全球评级上个月下调中国长期主权债信评级。

中国股市也将受到10月18日开始的中共十九大将宣布的重要政经政策所牵动。

受像样的企业获利及趋升的全球经济展望支撑，最新路透调查对亚股2018年表现的看法基本乐观。

但保护主义升温对贸易构成威胁，以及酝酿中的政治紧张局势，仍是市场的重要风险所在，即便迄今未对股市造成太大的干扰。

尽管朝鲜半岛紧张情势令韩国股市综合股价指数上周触及近两周低点，但该指数今年以来累计仍涨逾18%，且预估年底前将进一步上涨6%至2,540点；到明年底则料升至2,650点。

对韩股2018年底的最新预估略低于三个月前的预测，目前主要端视美国总统特朗普对朝鲜的反应。

印度为今年表现最佳的股市之一，预计将进一步涨到2018年底，但涨幅不及三个月前的预估。

而台湾加权股价指数在今年以来累计涨逾13%后，到今年底前料守在当前水准附近，但到2018年底前料回落逾8%。(完)