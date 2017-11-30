调查：欧央行明年底前或关闭宽松货币政策的大门--分析师

路透班加罗尔11月30日 - 接受路透调查的多数分析师认为，欧洲央行应在明年9月结束每月购债措施，但究竟会不会结束，分析师看法分歧。

2017年3月16日，德国法兰克福，德国央行总部展示的新版欧元纸币。REUTERS/Kai Pfaffenbach

多数认为明年底之前将会停止购债，少部分人称直到2019年中才会关闭购债的大门。

尽管通胀率远低于各国央行目标，且整体来看预期明年也将延续当前趋势，欧央行停止购债会是与全球主要央行步调一致的做法。

11月24-29日对逾65位分析师进行的调查，突显了大家对欧元区经济的信心，纷纷预期明年经济将延续目前的上行动能，即使通胀率不太可能大幅上升。

随着欧元区经济增速有望录得十年来最好的年度表现，欧央行10月时宣布从1月起将每月购债规模减半至300亿欧元，但将购债计划延长至明年9月底。

根据上周发布的欧洲央行10月会议记录，政策制定者对保持购债措施开放性的决定看法分歧。

52位回答了一个额外问题的受访者中有约34位认为，ECB“应当”在明年9月终止其量化宽松举措。

60位回答了另一个问题的分析师中有52位预期央行将在明年底以前停止印钞，但对于该决定是否将在明年9月宣布，受访者意见分歧。

只有少数几位分析师预计ECB将把购债计划进一步延长到明年以后。

“ECB已经声明不会突然结束购债计划，因此若在9月就断然终止，将导致金融市场不稳定。”凯投宏观(Capital Economics)的首席欧洲分析师Jennifer McKeown表示，“有在9月决定终止购债的可能性，但这需要提前做出暗示。”

若是不改变自身规则，ECB几乎没有其他选择，明年势必终止购债计划，因为它持有的一些国家债券正在接近上限。

当问及管委会看法的分歧，是否使得欧洲央行不大可能再宣布新的宽松政策时，持两种看法的分析师数量大体相当。

“除了已经宣布的宽松措施之外，欧洲央行再宣布新措施的可能性非常低...因为欧元区的经济前景并不支持进一步放松政策，”瑞典北欧斯安银行(SEB)资深欧元区策略师Marius Gero Daheim表示。

“假如经济前景出现恶化，我们预期鹰派阵营会改变立场，支持进一步采取措施。”

虽然最新的预期与其他主要央行试图退出极宽松货币政策或升息的做法一致，但分析师们一致认为欧洲央行将在12月14日会议上维持政策不变。

欧元区经济增长目前已经超过英国和美国，预计将保持强势，分析师们在调查中，上调了对今年、2018和2019年的经济增长预估。

调查预计今明两年欧元区经济料分别增长2.3%和2.1%，这是路透一年多以前开始对这两个时段进行预估调查以来的最高估值。

今年第四季经济料增长0.6%，然后到明年底之前每季料增长0.5%。

但和本月稍早进行的最近一次调查相比，对欧元区物价压力的预期没有变化。预计通胀率至少在2019年下半年之前，都不会达到欧洲央行设立的略低于2%的目标。

今年通胀率料平均为1.5%，明年和2019年料分别为1.4%和1.6%。

“若出现新的冲击、通胀风险再次偏向下行，欧洲央行会毫不犹豫地进一步放松政策，”DekaBank驻法兰克福的分析师Kristian Toedtmann说。(完)