调查：多数新兴亚币多仓下滑 菲律宾披索空头押注上升

路透7月13日 - 一项路透调查显示，多数新兴亚币的多头押注在过去两周减缓，因全球货币政策趋紧之下的债市下跌，推升了美债收益率，改善美元前景，令新兴市场货币承压。

但对人民币及马币的信心进一步改善，两者的多仓皆触及一个月来最高。

美债及欧洲指标公债收益率恢复升势，因焦点重新回到全球主要国家的货币政策紧缩步伐。

根据对17名分析师、交易员和基金经理的调查，估计投资者已削减对多数新兴亚币的多头押注。

菲律宾披索空仓增至3月底以来最高。披索周二触及2006年以来最低，因数据显示菲律宾5月创出数十年来最大贸易逆差。

对台币的押注则自1月以来首度转为偏空。

这份调查是在周二至周三间进行的。

所有回覆都是在美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦为期两日的国会作证前收到的。由于市场押注越来越多的主要经济体将加入升息阵营，全球主要债券和新兴市场货币均面临压力。

叶伦对众议院金融服务委员会表示，目前经济的强劲程度足以让美联储继续缓缓升息并逐步缩减资产负债表。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾 披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。

该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期 人民币 韩元 坡元 印尼 台币 印度 马币 菲律宾 泰铢

(日/月) 卢比 卢比 披索

13/7 -0.4 -0.07 -0.20 -0.27 0.05 -0.64 -0.34 0.76 -0.44

29/6 -0.34 -0.50 -0.45 -0.64 -0.37 -0.80 -0.20 0.53 -0.88

15/6 -0.71 -0.73 -0.57 -0.54 -0.50 -0.83 -0.57 -0.01 -0.84

1/6 -0.61 -0.78 -0.76 -0.66 -0.94 -1.05 -0.56 -0.11 -0.86

18/5 -0.27 -0.89 -0.60 -0.52 -1.00 -1.21 -0.48 -0.01 -0.62

4/5 -0.18 -0.40 -0.31 -0.54 -0.98 -1.25 -0.51 0.21 -0.52

20/4 -0.09 0.23 -0.17 -0.39 -0.54 -0.90 0.03 0.22 -0.50

6/4 -0.26 -0.71 -0.53 -0.47 -0.73 -0.97 0.08 0.33 -0.66

23/3 -0.07 -0.69 -0.43 -0.63 -0.76 -1.03 0.17 0.30 -0.71

9/3 0.17 0.06 0.14 -0.16 -0.21 -0.56 0.45 0.75 -0.09

(完)