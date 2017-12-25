调查：欧洲基金12月仍渴求欧元区资产 关注通胀风险

路透伦敦12月22日 - 欧洲基金经理人在12月份将欧元区股票配比提高到三个月高位，受到经济成长的鼓舞，即使许多人担心通胀持续回升可能导致央行政策明年变得更加鹰派。

路透对19位欧洲基金经理进行的月度资产配置调查显示，欧元区股票配比升至30.4%，创9月份以来最高水平。

总的来说，投资者将其全球平衡投资组合中的股票稍稍增加至45.3%，同时将现金比重减少至5.7%，为至少2013年1月以来的最低水平。

Generali Investments多资产管理部主管Cedric Baron表示，基于经济基本面的改善，他对欧元区股票持“看多倾向”。

“资本支出显然一直是支撑经济增长的主要缺失因素，但是由于企业信心大幅改善，因此正在明显增强，应该会支持劳动力市场，进而提振经济增长。”

根据IHS Markit，第四季欧元区经济可能增长0.8%。如果结果确实如此，这将是自2015年初以来最强劲的官方季度增长率。同时，欧元区11月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期上涨1.5%。

调查受访者还将欧洲债券的配置提高了近4个百分点，达到56.2%，为四个月来新高。这可能是因为本次调查是在12月14-20日进行的，就在欧洲央行(ECB)政策会议之后。

欧洲央行在这次会议上坚持原先承诺，表示只要形势需要，就会一直向欧元区经济挹注资金，尽管上调了欧元区经济成长与通胀预估。

不过，回覆有关欧洲央行一项问题的受访者中，有三分之二预期该央行到2018年底时将结束购买资产。

Natixis Asset Management策略师Raphael Gallardo强调了可购买德债短缺的情况，以及欧洲央行管委愈发认为量化宽松的益处日减而成本却在上升。

**通胀风险**

但最困扰投资者的是通胀率急剧上升的风险。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)12月一如预期进行了今年的第三次升息，但维持明后两年分别升息三次的预估不变，尽管有人指出市场似对美联储的决心抱持质疑态度。

“市场反应要到2018年6月才会百分之百升息，预期在12月以前进行第二次升息的机率仅为70%，”J Safra Sarasin资产配置策略师Jan Bopp称。

Generali的Baron也指出了这种错配情况，凸显出这是2018年的风险因素之一。“虽然我们预测明年将升息三次，但我们认为如果经济成长保持强劲势头，且通胀升势快于预期，则美联储进一步升息将令投资者大感意外，”他说。

投资者将债券配置中的美债持仓比例降至17.4%，为2015年2月以来的最低。

在他们的全球股票投资组合中，基金经理将美股配比小幅削减至37.4%，将新兴股票配比从16.5%削减至15.9%。(完)