调查：欧洲基金业者认为垃圾债牛市行情近尾声

路透伦敦11月30日 - 欧洲基金业者认为，垃圾级债券数年的牛市行情可能即将结束，配置比率已下调至两年低位，不过多数预计全球股市涨势还会延续至2018年。

路透月度资产配置调查发现，欧洲大陆的投资者11月份已削减对股市的曝险，可能是临近年末，而且已经享受到全球股市上涨20%带来的甜头。

但很少有人认为市场已经见顶。

此次调查于11月14-28日针对19家欧洲资产管理公司进行。在此期间，股市涨至新高，因企业获利增长强劲，而且市场确信美国联邦储备委员会(美联储/FED)新主席鲍威尔的货币政策将非常渐进地收紧。

但也是在这一期间，高收益债或所谓“垃圾”债基金连续第四周遭遇资金外流，收益率突然飙涨40个基点，之后微幅回落。

路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)的数据显示，截至11月15日当周，垃圾债基金共计外流44亿美元资金，周线资金外流规模创下有记录以来的第四高。多数人认为，这些迹象说明垃圾债领域要遭殃。该领域过去一直从全球极低借贷成本以及投资者追求更高收益资产中受益匪浅。

收益率目前在5.2%左右，只有2011年底时的一半。

但随着很多央行退出超宽松信贷政策，垃圾债领域看起来颇为脆弱。(完)