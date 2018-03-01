调查：欧洲基金股票配比降至五个月低点 多数称股市尚未见顶

路透伦敦2月28日 - 在2月初全球股市大跌导致市值缩水4万亿美元之后，欧洲基金经理人当月将全球股票持仓比重降至了五个月低点。但多数基金经理认为，股市仍可能测试新高。

资料图片：2017年11月，图为欧元纸币。REUTERS/Leonhard Foeger

路透的最新月度资产配置调查在2月12-26日访问了19个欧洲投资者。在此之前，全球股市重挫5.1%，创出两年来的最大周度跌幅。

在这次股市修正之后，欧洲基金经理人把全球平衡资产组合中的股票敞口比重削减了1.8个百分点至44.2%，这是2017年9月以来的最低配比。现金配比提高至6.4%，为去年10月以来最高。

“这轮股市修正打掉了对于风险资产的一些自满情绪，但是，我们预期波动率仍有进一步急升的潜力，因为股市估值偏高，”东方汇理资产管理的投资总监Pascal Blanque表示。

在回答一个关于股市牛市行情问题的受访者中，约有88%认为股市仍可能测试新高，突破1月末所及高位。

J Safra Sarasin的资产配置策略师Jan Bopp是认为标准普尔500指数.SPX年底可能超过1月高点的人之一。

“基本面数据仍然强劲，企业获利稳健，(美国)税改应该再助其一臂之力，”他说，“熊市风险仍然相对较低，我们预计经济成长/通胀情况不会出现持续的急剧恶化。”

但调查显示受访者在其全球证券投资组合中，将美国股票配比降至37.3%，为2017年10月以来最低水准。

Prime Partners投资长Francois Savary说，今年下半年美国股票的支撑力道将较少，他并表示青睐欧洲、日本及新兴市场，他认为最近的高点应会被攻破，可望再上一层楼。

受访者增加对新兴市场股票曝险，配比上升了1.7个百分点至16.3%。值得一提的是，他们的亚股(除日本外)配比增加了2.1个百分点至7.4%，为2016年9月以来最高水平。

虽然美债收益率已从2月中所及四年高位回落，但本次调查中，有回答这个美债收益率问题的受访者当中，约69%认为该收益率今年结束时将高于3%。

“美国就业市场紧俏、产能浮现吃紧迹象、加上财政必须处理双赤字问题、以及美元长期或将趋于贬值趋势，这些都暗示美债收益率2018年结束时可能达到3%以上。”Robeco分析师Peter van der Welle说。(完)