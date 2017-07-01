调查：欧洲基金多数预期美国经济能够经受住升息的冲击

路透伦敦6月30日 - 欧洲基金6月降低美国债券持仓配比，但继续增持美国股票，认为世界头号经济体和股市能够忍受再来一次升息的冲击。

路透的这次最新月度调查是在6月15日至28日之间进行的，访问了16位欧洲资产经理人。调查结果显示，在上半年即将结束之际，股票在全球平衡投资组合中的配比是44.3%，较1月下降2个百分点。

债券配比持稳在40.5%，但高于1月时的38.7%。

基金经理削减现金配比至6.7%的六个月低位，证明风险偏好仍然很强。

在6月调查进行前不久，美国联邦储备委员会(FED/美联储)刚进行本轮周期的第四次升息，将联邦基金利率目标区间上调25个基点至1.0-1.25%，并计划开始缩减其4.5万亿美元的资产负债表。

参加调查的受访者将美国债券持仓比重调降4个百分点至20.2%，创1月以来最低。

但他们对于美国股票的兴致则是未有稍减，占全球股票投资组合比重升至36.9%，尽管各界对美国股市估值过高及本月中旬科技股抛盘感到忧心。

当被问及科技股估值是否过高的问题时，回应此问题的受访者中有七成不这么认为，称当前的状况和2001年网路泡沫破灭的情况少有可以相比拟之处。

Robeco策略师Peter van der Welle表示，“事实上从历史角度来看，科技股较整体市场贵了超过40%...但在其强劲业务模型及强大定价能力缺乏潜在威胁的情形下，这些股票似乎贵得有些道理，股价修正风险有限。”

关于美联储收紧政策的问题，回覆此问题的受访者中有超过三分之二认为美国经济将可承受得起今年再一次的升息。(完)