调查：欧洲股市年内可望再探1月高点 惟英国股市料下跌

路透伦敦2月28日 - 一份路透调查结果显示，欧洲股市各大指数预料年底将再探1月所及的高位；2月时欧股回落，因忧心通胀及利率上升速度快于预期，特别是在美国。

受访分析师认为，股市将因为强劲企业获利及全球经济增长而回弹。他们称，2017年支撑欧股的因素将延续下去，尽管如今波动加剧。

这份调查在过去两周进行，访问了超过30位经纪商、基金经理及分析师，结果显示泛欧STOXX 600指数料将在年底升至405点，1月创下的年内至今高点为403.7点。

这意味着该指数今年涨幅将有4%，远低于2017年的上涨7.7%。与周一收盘相较则是上涨5.7%。

欧元区绩优股指数Euro STOXX 50今年则料将上涨5.6%，较周一收盘上涨6.8%。

“盎格鲁萨克逊人口中说的金发女孩景况已经划下句点，我们正进入新的时期，”BFT IM副投资长Warin Buntrock表示，他所指的“不会过热、也不会过冷”的情况，来类比令人满意的经济成长步调，又不会引发通胀疑虑。

路透调查同时显示，投资人预期市况稳定性将下滑，预料美股波动率指数(VIX)全年将处于升势，其中不乏急涨的局面。

尽管欧洲仍存在政治方面风险，特别是周日将举行大选的意大利，投资人认为今年政局不太可能影响市况。

意大利富时MIB指数.FTMIB2018年料将上涨近10%，德国DAX指数.GDAXI则料将上涨超过7%。法国CAC指数.FCHI今年涨幅则料有4.1%。

唯一一个料将下跌的指数为英国富时100指数.FTSE，今年跌幅料为2.4%，股市分析师认为英国股市可能受到成长下滑及退出欧盟的影响。(完)