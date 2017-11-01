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调查：欧洲基金经理10月股票配比升至九个月高点 尤其青睐美股
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2017年11月1日 / 凌晨4点18分 / 1 天前

调查：欧洲基金经理10月股票配比升至九个月高点 尤其青睐美股

2 分钟阅读

路透伦敦10月31日 - 周二公布的路透调查显示，强劲的公司业绩以及对美国税改的预期重燃，促使欧洲基金经理在10月将股票持仓配比提高至九个月高点。

路透在10月16-27日对19位投资总监和基金经理进行调查，期间正值美国税改计划跨过了一个关键的立法障碍，令有关美国企业将从中获利的预期重燃。

10月份投资人将美国股票在全球股票投资组合中的配比上调至37.2%，创4月以来最高水准。

整体股票投资占全球资产组合的比例上升两个百分点至46.1%，创1月以来最高，现金配比降至四个月低点6.7%。

美国股市10月触及纪录高点，受好于预期的公司业绩以及乐观的美国第三季国内生产总值(GDP)数据提振。Nasdaq综合股价指数和道琼工业指数均录得2月以来最大月度涨幅。

瑞银资产管理的策略师Boris Willems表示，美股的估值看似已达到历史较高水准，但还没有高到能排除进一步上涨可能性的程度。

“受企业业绩持续增长以及经济形势更加稳定的前景支撑，我们认为股票估值有进一步上升的空间，”Willems说。

投资者还将日本股票的持仓配比提高2.1个百分点至10.2%，创2015年5月以来最高。

日经指数在10月创下逾50年以来的最长连涨周期，在众议院大选前的14个交易日连续上涨，累计涨幅超过5%。该指数10月月线上涨约8%。

Generali Investments负责第三方投资组合管理的主管Antoinette Valraud称，日本市场应能受益于经济改善和有利的政治形势。

日本首相安倍晋三料将要求内阁在年底前编列一份追加预算，推进其经济政策。安倍的执政联盟之前在众议院选举中大获全胜。

在债券方面，投资者将欧元区债券持仓比重下调4.3个百分点，至2016年8月以来最低的50.9%，美国债券持仓比重下调2.6个百分点，至2015年3月以来最低的18.5%。

美联储今年可能将再度升息，而欧洲央行在10月26日承诺将从明年1月起将购债规模减少一半，但将购债计划延长至明年9月底。

**收紧政策的两难处境**

欧洲央行政策的不确定性，英国央行在平衡经济成长和通胀之间面临的两难境地，使得回答关于美联储、欧洲央行和英央行一个问题的受访者中，仅有41%认为这三大央行将在年底前收紧货币政策。

Robeco策略师Peter van der Welle称，英央行总裁卡尼“确实进退两难”。

他称，“从公信力角度来说，在近期发表鹰派讲话后升息是适当的，但家庭支出易受冲击及楼市降温的经济现实，却又暗示英央行必须按兵不动。”

对于德国新任财长是否将放松德国财政政策，受访人士同样也是意见分歧，仅有50%的受访者预计将放松政策。

Prime Partners投资长Francois Savary称：“我们预计(德国总理默克尔)将不得不接受有些宽松的财政政策，以建立执政联盟，”

但他预计默克尔将把德国通胀数据当作一个理由，以确保宽松政策是受限的。(完)

编译 汪红英/于春红; 审校 李爽/陈宗琦

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