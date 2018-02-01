调查：欧洲基金1月将债券配比降至一年低位 认为熊市来临

路透伦敦1月31日 - 路透的月度调查显示，欧洲基金经理人1月的债券投资配比降至一年最低，因很多投资人意识到债市熊市已经来临。

路透1月15-29日对18位欧洲基金经理进行了上述调查，这期间恰逢美国公债收益率升至逾三年最高，德国五年期公债收益率一度升至正值，为2015年以来首见。

由于一些投资者现在预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年至多将升息四次，且随着欧洲区经济复苏，欧洲央行显然也准备结束印钞，债券收益率似乎只可能会上涨。

欧洲基金1月将债券配比减少2.6个百分点，至相当于他们全球投资组合的38.7%，创2017年10月以来最低。

“债券带来丰厚回报的时代已经结束，”Generali Investments的研究副负责人Thomas Hempell说。

在回答了一个特殊问题的受访者中，60%的人称他们认为债券熊市已经来临。

最近几日，不断上升的收益率已打压全球股市脱离纪录高位。

但投资者依然热衷投资股市，押注债市不会打断股市的涨势。据国际货币基金组织(IMF)预计，全球经济料增长3.9%，全球贸易增速甚至将加快，企业获利将强劲。

股票配比升至46%，创10月以来最高。在股票投资组合中，投资者青睐欧洲股票，欧洲股票配比提升至四个月高点30.7%。

调查显示，英国股票配比升至6.4%，为6月以来最高。日本股票配比为10.2%，创2015年5月以来最高。(完)