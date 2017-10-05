调查：欧洲股市今年料上涨逾10% 未来料受ECB收紧政策冲击

路透米兰/伦敦10月5日 - 欧洲股市2017年料以两位数的涨幅做收，受到经济成长及企业获利回升的支撑，不过随着欧洲央行开始缩减大规模刺激政策，其上涨速度可能放缓。

路透过去一周对券商、基金经理以及分析师进行调查，平均预估欧元区主要绩优股指数Euro Stoxx 50今年将上涨近11%，2018年的涨幅则料将折半至5.5%。

调查预估该指数今年底料收在3,649点，明年收在3,850点。

西班牙股市过去几周受到严重宪政危机的冲击，预料今年收盘将大涨近14%，而前次路透调查预估的涨幅则达20%。

泛欧STOXX 600指数今年料上涨9.3%，2018年则预估上涨约7%，领先英国股市表现；英国股市预料将受到退出欧盟的疑虑打击。

2017年底泛欧STOXX 600指数料报在395点，2018年底则料报在420点。

“欧元区股市的同步上扬料将维持当前牛市，直至2018年第一季末，”BFT IM副首席投资官Warin Buntrock表示。该公司加码欧元区股票。

“从2018年第二季开始，投资者将逐步把注意力转向央行政策调整。由于目前估值较高，直到2018年底，股市都将更加波动和沉闷，”他补充称。

欧洲央行料明年初开始缩减其大规模刺激举措，这可能会在10月26日央行召开下次政策会议上宣布。

虽然收紧货币政策可能会通过利率上升支撑银行板块，但也可能损及派息和高负债行业，比如公共事业和电讯类股。

虽然Euro STOXX 50已从夏季的跌势中反弹，但路透调查显示，该股指今年剩余时间仍将低于5月高位。

该指数要到2018年才会超过该高位，或许会反弹至危机前水准。

“我的看法比较正面，但预计板块轮动比强劲上行的可能性更大，”BANOR SIM股票部主管Angelo Meda表示。

除了关注欧洲央行以外，投资者还将面对再次浮现的政治疑虑，西班牙面临数十年来最严重的宪政危机，意大利将于2018年举行大选，而默克尔虽在德国上月的选举中胜出，但其势力或许被削弱。

调查中值显示，预计德国DAX指数今年涨13%触及13,000点的纪录新高，明年料再涨5%，法国CAC 40股指料今明两年分别涨11%和7%。

意大利FTSE MIB指数今年料以近20%的涨幅领涨欧洲股市，但明年涨幅料降至4%。(完)