调查：美联储理事鲍威尔或将成为下任主席 尽管叶伦为最佳人选

路透伦敦10月17日 - 据路透对分析师所做调查显示，略过半数受访者认为美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事鲍威尔将成为下任联储主席；但多数受访者表示，现任主席叶伦才是最好的人选。

10月3日，华盛顿，美联储理事鲍威尔参与金融监管问题的讨论。REUTERS/Joshua Roberts

这份在过去几天进行的调查访问了40名分析师，略过半数受访者认为美国总统特朗普将选择鲍威尔作为接替叶伦的人选；叶伦当前的四年任期将于2018年2月1日结束。

鲍威尔是一名律师，曾任投资银行家，自2012年5月起担任美联储理事。

“就联储主席的更替而言，叶伦和鲍威尔之间将最具有连贯性。鉴于我们身处紧缩周期当中，金融市场将乐见一定程度的连贯性，”Moody’s Analytics的Ryan Sweet表示。

“改朝换代可能让市场稍微不安和焦躁一些。”

其次的可能人选是在金融危机时曾担任美联储理事的瓦尔许(Kevin Warsh)，有13名分析师预测为瓦尔许。只有四人预测叶伦。

备选名单中还包括白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)、美国合众银行(U.S. Bancorp)前执行长Richard Davis、哥伦比亚大学商学院的哈伯德(Glenn Hubbard)、BB&T银行前执行长阿利森(John Allison)和史丹佛大学(斯坦福大学)教授泰勒(John Taylor)。

但要么是只有一名分析师、要么就是根本没有分析师看好这几位人选。

被问及谁是最佳选择时，约三分之二分析师表示特朗普应该让叶伦续任。次多的分析师选鲍威尔，在37票中有七人认为是鲍威尔。

他与叶伦的想法差别不大，接受调查的分析师没有一人认为鲍威尔会大幅调整政策。

他们说泰勒会对政策进行最大的改变。根据以泰勒命名的利率预测模型泰勒规则，利率是与通胀和增长联系在一起的。正如泰勒规则所示，他一直认为美联储已在太长时间内将利率维持在过低水平，因为存在通胀压力过大的风险。

外界预期，若位列票数第二多的瓦尔许担任美联储主席，则利率将以更快速度上升。

“当前环境下，瓦尔许和泰勒可能会略微更激进地上调利率，”荷兰国际集团的James Knightley表示。

美联储已慢慢上调了利率，料将在12月再次升息，且明年还会有更多升息举措。

然而美国联邦公开市场委员会(FOMC)的9月会议记录显示，决策者对于通胀缓慢回升的看法仍有分歧，引发对未来升息路径的怀疑。

美联储密切关注的通胀指标--核心个人消费支出(PCE)物价指数，在五年多以来一直低于美联储2%的中期目标。

特朗普上月底表示，他将“在未来两三周”做出决定，由谁来领导美国货币政策。他已与四位候选人会晤过，但白宫幕僚长上周表示，他还要一段时间才会做出决定。

7月时特朗普表示，他可能决定重新提名叶伦续任新的四年任期，或者是转向柯恩。他周三时还与泰勒会面商讨这份工作。

“或许要视特朗普那天早餐吃了什么而定，”Raymond James的Scott Brown在被问及由谁出任下任联储主席时表示。(完)