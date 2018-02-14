调查：若美联储坚持加息路径 未来一年人民币兑美元将走弱

路透班加罗尔2月14日 - 一项路透调查显示，如果美联储如多数分析师预期的那样今年至少加息三次，那么未来一年人民币兑美元将回吐2018年迄今以来的大部分涨幅。

上周人民币兑美元触及两年半高位，今年迄今上涨了近3%，主要受美元卖盘的推动，还有一部分原因是中国央行给出的中间价总体上升。

这项过去一周针对逾60位外汇策略师的调查显示，六个月后人民币兑美元料走弱至6.41，一年后料降至6.44。目前人民币兑美元报约6.33元。

不过相较于上次调查，本次调查的预估区间和中值显示，分析师们对美元的反弹并不那么确定。这与路透上周对主要货币进行调查所得出的结论相符。

美元指数继去年下跌将近10%后，在2月1日触及2014年12月以来最低点88.671。

但随着美债收益率最近上涨，美指已收复一些失土。

“美国薪资近来表现强劲，已在市场引发通胀将上升的疑虑，这对美元有利。我们认为美元有不错的上涨机会，从而也帮助美元/人民币进一步走扬，”德国商业银行外汇分析师Thu Lan Nguyen在研究报告称。

“我们预计人民币兑美元未来几个季度将小幅贬值，受到中国经济增长前景较弱的影响。”

路透在1月进行的调查显示今年中国经济预计有所降温，2018年中国经济料增长6.5%，如果成真将是27年最低年增速；2019年经济增长率则预估为6.3%。

尽管如此，少数外汇策略师仍预计未来一年人民币兑美元将上涨，最乐观的预期甚至认为人民币将大幅上涨至5.65，为1992年11月以来最高。

超过四分之一的受访者预计，未来一年人民币将逾越上周触及的两年半高位。

“考虑到乐观的基本面和美元跌势，我们积极看待人民币。但短期内，由于避险意愿占据主导，美元或许会进一步反弹，”澳新银行的亚洲资深策略师Irene Cheung称。

“我们预计人民币将进一步升值，因为资本流动已经变得更加均衡，并可能转为流入，因外资对境内中国资产的需求升温。”

中国人民银行上周指出，今年将健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，保持货币政策稳健中性；要进一步完善宏观审慎政策框架，加强影子银行、房地产金融等的宏观审慎管理。

据上周公布的另一项路透调查，人民币多头仓位自12月以来首次减少。

投资者还将对印度卢比的看涨押注削减至2017年1月以来的最低水平。

印度卢比在2017年上涨了6%，今年兑美元已跌近1%，目前预料在未来12个月的不同节点将交投在周二的水平左右。

普遍看法是印度卢比兑美元在六个月及一年后或交投在64.00，周二则报在64.27左右。

这次调查是在印度央行上周会议后进行的。该央行在上周会议上维持指标利率不变，同时保持其“中性”立场。

“今年卢比的合理价格可能恶化，不过幅度不大，”HDFC Bank资深经济分析师Tushar Arora称。

“受全球货币政策收紧影响，国内通胀上升，经常帐赤字面临压力， 外国机构投资者(FII)的资金流放缓，是可能导致卢比稍稍贬值的部分因素。”(完)