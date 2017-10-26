调查：全球经济无疑在成长 可通胀压力还是不够大

路透班加罗尔10月26日 - 全球经济正处在几年来最好的时期，而且2018年将会有更佳表现，但路透调查中访问的全球经济分析师多数认为，全球普遍出现的经济成长并不会马上滋生明显的物价压力。

资料图片：2011年11月，美国康涅狄格州Torrington一家Target零售店，图中女子带着两辆装满商品的购物车。REUTERS/Jessica Rinaldi

的确，几家主要央行已经不再偏向超宽松货币政策，但除了一些特别明显的例外，通胀水平仍低于目标，而且未来一年这种情况将总体上延续下去。

“这种情况正在变得习以为常。每当新一季度到来时，我们对全球经济成长的预估就会受到一番上修，全球通胀预期则会下修，”汇丰控股全球首席经济学家Janet Henry说。

“但对于发达地区央行来说，任务正变得更加艰巨。如果全球经济扩张持续，同时应对低通胀和不断上升的金融稳定性风险，将需要央行采取微妙的平衡举措，并对通胀目标采取更为细致的方法。”

路透在10月3-24日对超过500位亚洲、欧洲和美洲的分析师进行了调查，在48个受访经济体中，2017年和2018年经济增长预估被上调或维持不变的经济体接近四分之三。

今年全球经济整体上料增长3.5%，与三个月前的调查结果持平，但略低于国际货币基金组织(IMF)最近公布的最新预期。

虽然分析师对全球经济2018年的成长预估也持稳于3.6%，但回答额外问题的分析师中，大多数表示其预估面临的风险更倾向于上档。

不过，受访者下调了调查中近三分之二经济体的2017年通胀预期。

回答额外问题的134位分析师中有大约40%称，全球通胀压力要到2019年或更晚才会上升，四分之一的分析师称通胀不会回升，其他分析师称通胀率会在2018年年底前上升。

富国银行驻纽约策略师Erik Nelson表示，该行的全球增长预期与路透的平均预期基本一致，首要风险是通胀率上升速度快于预期。

Nelson说：“无论是美国还是其他经济体，如果通胀率上升速度远超我们的预期，央行的政策紧缩步伐就必须略快于我们当前的预期，那么这些预估可能面临一些下行风险。”(完)