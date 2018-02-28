综述：全球股市牛市料持续奋进 但疲态渐显

路透班加罗尔2月28日 - 路透对分析师的一项调查显示，尽管低通胀、低债券收益率、及低波动率的日子已经不再，且推动牛市由2009年展开的强力燃料正在逐渐消竭，但2018年全球股市将进一步上扬。

经过近10年的宽松货币政策，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年几乎笃定将升息三次。加拿大央行及英国央行今年应该也会升息，而欧洲央行料将结束刺激措施。

通胀率攀升的忧虑，加上美国政府减税及新增支出措施所产生的预算缺口，料将导致政府举债劲增，这些因素已推升债券收益率，而这也稍微打压了股市。

在经济增长强劲及企业获利稳健的支撑下，全球股市1月创下连续15个月录得涨幅的纪录，但2月稍早时，由于市场忧心利率调升速度可能快于预期，随着美债收益率急升至四年高位，全球股市也重挫。

不过，路透在全球访问的200多位股市策略分析师及交易员仍预期，全球17个主要股指之中，16个股指将延续这个月止跌回升的势头，进一步上涨到明年底。

但是，全球债券收益率上升和预期波动率提高，使得股市看涨情绪缓和。

回答附加问题的50多位策略师中，约80%的策略师称通胀、债券收益率和波动率处于低位的时期已经过去了。

“我们确实发现2018年通胀、债券收益率和波动率均高于2017年水准。经济增长改善和更多财政刺激今年将对通胀和利率产生上行压力，”Wells Fargo Investment Institute总裁Darrell Cronk表示。

“我们将难以想像将来回到2017年下半年低波动率的情况。”

股市暴跌期间波动性大涨。回答一个单独问题的82位专家中，除一位外全部表示CBOE波动率指数今年将维持在过去一年均值11%的上方。

81名回覆者中有27位称约平均在10-15%，44位称在15-20%，八位称在20-25%，两位称在25-30%。

调查发现，额外的财政刺激及获利增长升温，预料将支撑美国经济强劲扩张，从而提振美股。近期的一波抛盘让股市估值看起来不像1月那样过高。

指标标普500指数.SPX今年底料较2017年底水准收涨约8.5%，较周一收盘价上涨4.3%。

“股价实际上没有那么昂贵，因为获利强劲增长，而市场已有某种程度的拉回，”瑞士信贷首席美国股票策略师Jonathan Golub表示。

“我们的处境不错，事况正向前迈进，但出差错的风险一直获得控制。”

加拿大指标股指预计年底前将涨至纪录高位，因全球通胀升高的前景增强了该国资源类股的魅力，但衰退风险升温，将在2019年抑制该股指涨势。

策略师称欧洲股市也料反弹，并表示在2017年支撑欧洲市场的那些因素将继续发挥影响，即便市场波动目前加剧。

但围绕英国退欧条款的疑虑，加上波动率升高，都会阻止富时指数在未来两年升破纪录高位。

新兴经济体股市表现预计较发达市场逊色，因庞大的财政赤字所带来的风险犹存，并且全球利率攀升。

印度股市料将扳回近期多数跌幅，受助于企业获利强劲，但2018年收盘价料略低于1月底所及纪录高位。

由于预期强劲经济增长，巴西股市升势料将迈入第三年，但政府无法填补财政赤字一事可能会抑制涨势。

俄罗斯股市2018年料将收在当前水位，摆脱总统大选的影响，但经济增长温吞及西方对俄制裁可能有所变化的压力需要仔细考虑。

当被问到何者将因美股若大幅波动而受到巨大影响时，新兴股市被认为将首当其冲。

“如果美股今年剧烈波动，一切都将受到影响，”Ameriprise首席市场策略师David Joy指出。

“影响程度以及哪个市场将受影响，都取决于美元走势。如果美元因美联储收紧政策而大涨，那么新兴市场将首当其冲。”(完)