综述：全球基金减持美股 欧元区股票持仓升至近两年高位

路透伦敦6月30日 - 周五公布的路透调查显示，全球投资人6月减少美股曝险，指称因担心估值过高，并调高对欧元区股票的持仓至2015年9月以来最高。

路透在6月15-28日期间，针对欧洲、美国、英国和日本47位基金经理人进行月度资产配置调查。6月美国科技股一度大跌。

这波跌势使得美国前五大科技公司总市值在不到一周内蒸发掉1,200亿美元，并引发全球股市反转。

在回答有关科技股特别问题的受访者当中，有四分之三的受访者表示，它们并未高估，但投资者6月减持美股，转进欧元区股票。

美股在全球股票投资组合中所占比例下降至39.7%，为去年11月特朗普胜选以来的最低水平；自那之后，出于对减税和增加支出的预期，标普500指数.SPX大幅攀升，今年以来已上涨8%。

但对于特朗普能否兑现承诺，投资者已愈发怀疑。

“美国新政府面临前所未有的经济和财政政策不确定性，”Kleinwort Hambros首席投资官Mouhammed Choukeir说道。“这可能造成金融市场动荡。”

他较为青睐欧洲股市，欧股估值较低，且自法国中间派的马克龙在总统大选中获得压倒性胜利以来，欧洲股市的政治杂音已消退。

6月，投资者将其欧元区股票持仓增至19.3%，为近两年高位。

他们对欧元区债券的青睐程度超过美债，在全球债券投资组合中将前者的持有比重提高将近一个百分点至27.2%。相反，美债持仓则被削减2.2个百分点至37.9%，为3月以来最低。

尽管调查中回答有关美国经济这一特别问题的受访者中有四分之三认为，其经济足够强劲，足以抵受美联储今年再次升息的冲击，但也有一些人持保留态度。

Bank J Safra Sarasin的资产配置策略师Jan Bopp等受访者认为，美联储升息可能是个错误。

“我担心美国经济正在失去力道，”他提及汽车销售、放贷调查以及制造业情况。“尽管如此，美联储似乎(对升息)一心一意，哪怕只是为了能够让利率能足够高，从而拥有弹药以备下一次低迷的到来。”

这种谨慎心态在整体仓位布局上也很明显，投资者将股票总配比削减至46.5%，为3月以来最低，同时将债券持仓提高至40.7%，为12月以来最高。(完)