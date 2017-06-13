调查：英国大选后硬退欧的可能性有所下降

路透伦敦6月13日 - 路透对分析师的调查显示，上周英国大选后，虽然英镑兑其他货币有可能进一步下跌，但英国退欧谈判导致英国退出欧盟单一市场的可能性已经有所下降。

在选举之前，外界原本预计英国首相特雷莎·梅将会取得压倒性胜利，原先的路透调查认为这对英镑和退欧谈判都是最好的结果。但随着投票日临近，民调显示特雷莎·梅的优势收窄。

最终特雷莎·梅所属的保守党未能赢得议会多数席位的地位，外界因此呼吁特雷莎·梅走软退欧路线，而一些反对的议员则要求推迟退欧程序。

大量新登记的年轻选民在这次大选都支持反对党工党，他们中的很多人在公投时都愿意让英国留在欧盟，如此形势无疑扼杀了特雷莎·梅原想轻松取胜的希望。

本周接受调查的49名分析师中，有33人称硬退欧的可能性在某种程度上降低了，也就是说持此看法的分析师比例约占2/3。有三人称这种可能性大大降低，八人认为没有变化，五人称这种可能性有所升高，无人认为有明显提高。

“大选结果出来后，首相或许不得不改变她在退欧问题上的立场和对待方式，”莱斯银行集团的Nikesh Sawjani说道。

特雷莎·梅有两年时间来与欧盟达成协议，但她之前一再表示，如有必要将准备好在未达成协议的情况下退出谈判。不过现在她可能发现此事已更难做到。

“保守党的多数地位被削弱，意味着对硬退欧的授权不复存在了，”英国工业联盟(CBI)的George Brown说道。

对于欧盟其他成员国一些民众移民至英国的担忧，是英国公投退欧的主要原因。特雷莎·梅表示，她理解并重视民众的恐慌，将中止移民的随意流动。

而这几乎肯定意味着英国企业不能自由进入欧盟庞大的单一市场，可能将损及英国本已疲弱的经济成长。

智库Resolution Foundation周一公布的调查显示，近一半的英国雇主还未针对英国退欧后政府计划调整移民法规的前景作好准备。

另一项调查显示，大选后英国企业信心大幅下降。与此同时，数据显示5月消费者近四年来首次削减支出，因家庭对支出更趋谨慎。

去年10月，英镑较英国公投决定退欧时一度重挫23%，触及1.15美元下方的31年低位。目前英镑交投于1.266美元附近。

周五，英镑跌至两个月低位，50位受访者中有26位称，英镑未来数月可能将进一步下跌。另外15位受访者认为英镑将保持不变，九位受访者则预计英镑将收复部分失地。

“考虑到市场对保守党带头的执政联盟前景过于乐观，英镑很容易遭受进一步抛售的冲击，”Fathom的Joanna Davies称。

根据选前访问60位专家的路透调查预期中值，英镑一个月后料在1.28美元，六个月后在1.27美元，一年后在1.28美元。

图表reut.rs/2skPI4e

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