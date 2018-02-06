调查：印度央行周三料将维持利率不变 尽管通胀忧虑仍存

路透班加罗尔2月6日 - 路透调查显示，印度央行至少直至2019年中将一直维持利率不变，尽管通胀高于中期目标，而且料将维持这一局面。

多数分析师预计，在印度央行周三公布最新政策决定时，基调将转呈鹰派。

尽管印度12月消费者物价指数触及17个月高点，而且未来12个月料将持续高于印度央行的4%目标，但在截至3月31日止的本财年印度经济可能将明显放缓，这将使印度央行政策路径复杂化。

在对60位分析师的调查中，有58位称，在周三的会议上印度央行将维持附买回利率在6%不变，附卖回利率维持在5.75%不变；其他两位分析师预计将升息。

“通胀在上升，政府也已脱离早先勾勒的财政整顿路径。显然印度央行升息的压力正在增加。然而我们预期短期内将维持现状。”HDFC Bank资深分析师Tushar Arora说。

我们认为印度央行可能观望这些上档风险能持续多久。”

在调查预测涵盖的一直到2019年6月底的范围内，印度央行都料将维持利率不变，和前次调查一样。

然而印度央行12月政策会议的会议纪录显示，决策制定者对通胀越发担忧。

调查中，回答有关央行周三基调这项额外问题的46位分析师中，有29位、也就是超过60%预期，央行将更偏鹰派。15位预期央行将保持中性倾向，两位预期基调较为温和。

被问到通胀要达到什么水平，印度央行才会考虑升息时，分析师的普遍看法是6%--央行通胀目标的上限。分析师预测的最低为5.0%，最高为7.0%。(完)