调查：印度股市前景看好 但涨势料因经济问题而放缓

路透班加罗尔10月5日 - 路透调查结果显示，印度股市未来一年料将进一步上涨，但涨势将弱于三个月前的预测，因担心股价已经过高，且经济将遇到困难。

印度指标BSE Sensex指数今年迄今已上涨逾18%。据路透过去一周访问的50名策略师，预计该指数到2017年底将较周二收盘水准31,497点再上涨3%，达到32,500点。

如果该预测能够实现，则将是该指数2014年以来录得的最大年度百分比涨幅。在6月进行的路透调查中，受访者预测的年底股指水准是33,000点。目前的纪录高位是8月创下的32,686点。

虽然印度股市今年的表现在全球一直名列前茅，但该国经济自2016年中期以来持续放缓。最新数据显示，截至6月当季经济增速放缓至三年最慢。

8月公布的上述意外放缓，促使外资从印度股市撤资，并引发了Sensex指数连续两个月下跌，为2016年初以来首见。

不过，BSE Sensex指数的平均市盈率为23，处于17年高位，暗示股价已偏高。

“估值非常高，甚至来自外国机构投资者的流动性现在也枯竭了，”Vachana Investments的董事总经理B.V. Rudramurthy说。

约60%的受访者说，该指数估值偏高。

剩余受访者并不认为印度股市目前估值偏高，股市若像最新调查预估的那样在2018年底前进一步上涨，那么他们会认为估值偏高。

BSE Sensex指数料将在明年年中升至34,000点的纪录高位，到2018年底将升至35,000点。

分析师称，上述预估所面临的最大风险是经济活动持续疲软，且企业获利低于预期。

“由于仍存在闲置产能，企业(获利)要想增长，经济活动就必须增强才行。但在股市估值偏高之际，过多的严厉改革影响了增长，”IDBI Capital的研究负责人A.K. Prabhakar说。(完)