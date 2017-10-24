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iPhone X需求将颇为庞大但称不上突出--调查
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2017年10月24日 / 凌晨1点39分 / 1 天前

iPhone X需求将颇为庞大但称不上突出--调查

1 分钟阅读

路透10月23日 - 众所期待的苹果(AAPL.O) iPhone X即将在几日后开始预购。一项由券商Bernstein进行的调查显示iPhone X需求将颇为庞大，但称不上突出。该调查中约有四分之一受访者打算购买iPhone X。

iPhone X将在10月27日开放预购，从11月3日开始出货。iPhone X是苹果iPhone问世10周年的纪念款手机，外界对它的殷切期望，已使甫上市的iPhone 8和iPhone 8 Plus需求受创。

“真正想买iPhone X的慾望，似乎比不上对它的热情--48%受访者表示同意/非常同意他们对iPhone X感到很兴奋，”Bernstein说。该项调查访问了1,112位在美国、英国及中国的iPhone使用者。

虽然到底有多少iPhone使用者将升级至叫价999美元的iPhone X还很难说，但该调查显示绝大多数受访者仍将选择苹果的产品。

“尽管对价格偏高抱怨连连且忧心创新日益减少，但消费者仍然相当锺情于iPhone，仅有3%受访者说他们的下一部手机不会是iPhone，”Bernstein说。

苹果股价周一收低0.05%，报156.17美元。(完)

编译 李婷仪 审校 陈宗琦

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