调查：2018年铁矿石价格料重挫13% 因供应充裕且中国需求降温

路透米兰1月26日 - 路透调查显示，炼钢原料铁矿石的价格今年料将下挫13%至每吨60美元附近，受累于供应充沛，最大消费国中国需求可能放缓，以及炼钢利润下滑。

虽然中国将在2018年继续治理污染和限制钢铁产出，但分析师称钢铁市场受到的影响相比去年可能较为有限。中国治污和限产行动去年提振钢价，并触发铁矿石短暂飙升。

路透调查走访的18名分析师预估中值显示，发往中国的指标62%品级铁矿石在2018年的平均价格料为每吨62美元，低于去年的约71美元。

“在这一年，铁矿石供应增长应给价格施加压力，特别是在中国，以及在澳洲和巴西之外的供应增长，”澳洲联邦银行(CBA)分析师Vivek Dhar说，预计铁矿石在10-12月均价料为55美元，2018年全年均价料为60美元。

中国螺纹钢期货价格2017年上涨近50%，但创纪录的库存拖累现货铁矿石全年下跌8%，尽管之前有几个月曾追随钢材价格上涨。

2017年大部分时间铁矿石价格上涨，提振中国铁矿石产量增加7%，印度和伊朗对中国出口实现两位数百分比增幅，也提振了原本由巴西和澳洲主导的铁矿石出口。

尽管主要铁矿石出口商对利润率的关注胜过销量，但Clarksons Platou Securities称预计“中国钢材产量增幅不足以吸收全球铁矿石增长，”预计“铁矿石价格将逐步下滑”。

**影响减弱**

巴克莱称，中国房地产行业增速放缓可能使国内钢材产量从去年创纪录的8.317亿吨降至8.2亿吨。巴克莱预计第二季度铁矿石均价将从第一季度的每吨70美元降至50美元。

尽管政府采取措施限产并控制环境污染，去年中国钢材产量仍增加，因在钢材价格上涨之际，钢厂追求较高利润率。

但随着11月中旬启动的冬季限产措施将在3月中旬取消，利润率可能会下降。

中国钢材价格已经较12月份的三个月高点下跌4%，现货铁矿石价格较今年高点下跌5%，周四报75美元。

“随着之前闲置的产能在3-4月投产，我们认为随之而来的钢材生产商利润率下降将导致铁矿石价格下跌，”巴克莱称。

而且与2017年不同，今年新的钢材限产措施影响可能将减弱，从而削弱钢材和铁矿石价格受到的支撑。

“限产措施影响将减弱，因为钢材生产商将尽可能地提前增加产量，”国投安信期货分析师曹颖表示。(完)