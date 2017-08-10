调查：分析师认为日本首相安倍晋三应聚焦于监管改革

路透东京8月10日 - 根据路透的月度调查，受访分析师认为日本首相安倍晋三应将监管改革当做优先事项。该调查显示，分析师仍对未来几年日本的通胀上升前景持悲观态度。

安倍上周重组内阁后表示，促进经济发展仍是他的第一要务。他重申将寻求使经济进入一个公司获利、物价和薪资上升的良性循环。

新内阁成员的阵容使他的支持率获得提振。

但日本仍面临经济增长迟滞，以及通胀没有明显提升的前景。

调查中，分析师预估日本经济本财年料将扩张1.4%，下一财年仅为1.1%。今明两年核心通胀率料平均为0.6%和0.8%，远低于日本央行的2%目标。

在8月1-9日的路透调查中，多数受访分析师称，安倍晋三应快速放松管制，无疑他将这样做。

“大胆的放宽管制，是(安倍)成长策略的一部分，尚未推进太多，政府需要致力于此，”信金中金总合研究所分析师角田匠称。

“鼓励就业市场的流动性是重要政策，这将支持潜在成长率并帮助提升薪资，”他称。

在回答安倍应做什么以重新赢得公众信任这一额外问题的31位分析师中，其中18位分析师称他应聚焦于监管改革。

关于安倍可能将做什么的另一个问题中，34位分析师中的23位预期，安倍晋三将关注对人力资源开发和教育的投资，只有五位认为他将把监管改革当作优先考虑的事。

在路透调查中，35位分析师中的31位预计，日本央行下一步骤将开始缩减其超宽松货币政策。四位称日本央行将采纳更宽松的措施。

调查显示，就下一步骤来说，无论是缩减刺激措施还是扩大刺激，最早在2018年底才会推出。

“当基础CPI,...以及中期通胀预期升逾1%时，我们预计日本央行将会首先调升10年期公债收益率目标，”摩根大通首席分析师Hiroshi Ugai称。

“鉴于日本央行关注通胀的上行动能，我们预计日本央行不会放宽货币政策，即使通胀升势远远落后于日本央行的预估。”(完)