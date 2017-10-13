调查：分析师反对日本首相安倍把消费税收入用于教育

路透东京10月13日 - 路透调查结果显示，多数分析师反对日本首相安倍晋三计划把上调消费税而获得的一些收入用于儿童保育和教育，因此举将加重日本债务负担。

分析师表示，10月22日大选选出的政府应该优先改革日本劳动市场以及社会保障体系。

“考虑到公共债务庞大，达到日本经济规模的两倍以上，平衡财政收入和支出是一个紧迫问题，”伊藤忠经济研究所主任研究员武田淳表示。

“应该通过削减政府其他支出，来为新政策提供资金。”

10月3日至12日进行的这项调查显示，34名分析师中有23人表示，他们不支持安倍晋三的消费税收入再分配计划。

35位分析师中的27位预计，政府将按计划在2019年提高消费税；安倍已两次推迟提高消费税。

当被问及大选后新政府应把关注点放在哪个经济领域时，22位受访分析师选择了就业市场改革，21位选择了医疗和社会保障改革。

17位分析师称，政府需关注提高生产率的措施，而九位分析师建议关注旨在鼓励薪资增长和消费者支出回升的政策。

14位分析师认为政府应侧重儿童保育和教育方面。

这一问题允许受访者选择三个经济议题。

指数编纂机构IHS Markit首席分析师Harumi Taguchi称，“重要的是政府推进结构性改革，并鼓励企业将他们不断累积的现金用于投资并提高生产率，而这将带动薪资增长。”

调查还发现，分析师对于小池百合子不为所动。小池百合子是东京都第一位女性知事，而且她所领导的新政党“希望之党”对安倍晋三的执政联盟构成挑战。

35位接受调查的分析师中，有29位认为小池百合子改变日本政治的概率较低，其余6位则相信她能。

“除了不推进上调消费税计划之外，不清楚小池百合子会做出哪些不同于现任政府的举措，”凯投宏观(Capital Economics)日本资深经济分析师Marcel Thieliant称。

调查发现，分析师仍认为，日本央行会在下次决定改变货币政策时回撤其超宽松立场，不过这预计只可能发生在2018年下半年的某个时候或是更晚。

调查还发现，分析师预计，截至2018年3月底的财年，日本包含油品但扣除波动性生鲜食品价格的核心消费者物价指数(CPI)仅上升0.6%，下一财年上升0.8%，远低于日本央行2%的目标水准。

调查预计，日本本财年经济将增长1.6%，但下一财年将放缓为增长1.1%。(完)