调查：日本8月核心机械订单料较前月增长1.1% 为连续两个月上升

路透东京10月6日 - 周五公布的路透调查显示，日本核心机械订单继7月劲升后，8月料温和增长，表明资本投资可能基础越发稳固。

路透对16名分析师的调查显示，8月核心机械订单料较前月增加1.1%。核心机械订单数据波动较大，但被视为未来六至九个月资本支出情况的一个领先指标。

7月机械订单较前月跳增8.0%，创2016年1月以来最大增幅。

8月核心机械订单料较上年同期增加0.8%。7月时同比下降7.5%。核心订单不包含船舶及电力公用事业的订单。

“核心机械订单在前月大幅增长后可能放缓。但乐观的企业获利支撑企业的投资需求，”信金中金总合研究所分析师角田匠说。

分析师表示，投资节省人力的设备以及更新老旧设施的需求，以及2020年东京举办奥运会带来的建筑需求，均支持企业的资本投资。

尽管这些因素或许有积极影响，但一些分析师称，资本投资尚未能刺激整体经济。

“企业的资本支出处于升势，但并没有迹象显示资本支出能加速可持续增长，而且也没有积聚起足够的动能来带动经济，”SMBC日兴证券的资深分析师Koya Miyamae说。

内阁府将于周二2350 GMT公布机械订单数据。

日本财务省将在周一2350 GMT公布8月经常帐数据。调查显示，日本8月经常帐料盈余2.26万亿日圆(200亿美元)。

这将是连续第38个月录得经常帐盈余，得益于乐观出口和疲弱日圆推动贸易实现大规模顺差，并且日圆疲弱也增加了海外投资收入。

调查显示，日本9月国内企业物价指数(CGPI)料较上年同期上涨3.0%，主因石油产品价格上扬。

日本9月国内企业物价指数料较前月上升0.2%。日本央行定于周三2350GMT公布该指数。(完)