调查：日本低通胀谜团未解 央行9月会议料不会采取行动

路透东京9月14日 - 日本正处于经济稳健恢复阶段，企业信心处于十年高位。但通胀情况仍较为低迷。

很耳熟？

下周日本央行料按兵不动，并可能暗示不会有进一步刺激计划。该央行在货币政策举措方面做过很多尝试，目的就是为消除几十年来消费者物价不断下滑的情况。

央行政策委员会将可能就通胀仍令人费解地低迷原因展开辩论。虽然这一问题多年来一直困扰日本，但这一次的谜团在于，即便就业可获得性触及43年高位且消费依已然反弹，物价却仍保持低迷状态。

熟悉日本央行想法的消息人士表示，鉴于通胀缓慢，一些决策者已经担心该央行在10月公布的经济预估季度评估中，可能必须再次下调通胀预估。

“现在考虑新预估还为时过早。但尽管经济增长相当强健，但通胀确实依然低迷，”一位消息人士说。

低通胀是个全球现象，亚洲很多地区、欧洲以及美国都存在这种现象。日本从1990年代晚期起就一直面临低通胀问题。

在9月21日止的两日货币政策会议上，日本央行料维持引导短期利率在负0.1%、以及10年期公债收益率在零左右的收益率曲线控制政策不变。

日本央行还料维持继续以每年80万亿(兆)日圆(7,240亿美元)的速度增持债券的宽松承诺不变。

日本央行实际上已经放缓购债，因债券的强烈买需已经短暂带动10年期公债收益率跌至0%下方。若维持当前购债脚步，则日本央行每年将买进约60万亿日圆的债券。

但多位央行官员表示，他们无意修改或放弃承诺，因在外部因素导致收益率窜升时央行或被迫再度加速购债。

在会后记者会上，总裁黑田东彦可能强调该行不急于跟随美国及欧洲央行缩减刺激的脚步。

日本第二季经济成长环比年率达2.5%，主要拜出口强劲及消费升温之赐。近期调查显示，制造业信心处于10年高位。

但7月核心消费者物价仅较上年同期上涨0.5%，远低于日本央行的2%目标，因企业仍担心涨价会吓跑家庭用户。

央行在7月份下调物价预期，目前预计截至2018年3月底当财年的通胀率触及1.1%，仍要高于路透调查所预估的0.6%升幅。

一些日本央行官员认为，在10月份检视时，再次下调通胀预估可能是必然情况，但还表示，这种调降并不会触发进一步放宽政策。

在7月份的一项分析中，日本央行将通胀疲弱部分归因于企业精简业务应对劳动力不足的举措，比如使用新机械将业务自动化等。

另一位消息人士称，“这些举措将提高生产率，并不一定就是对经济不利，”这样通胀仍维持低迷状况下，政策维持不变也合情合理。

自从2013年实施大规模刺激计划以来，日本央行已六次推迟实现物价目标的时点。目前预计消费者通胀会在2020年3月达标。

日本失业和通胀状况图表：tmsnrt.rs/2f80l5s (完)