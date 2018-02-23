调查：日本央行今年全年料将保持10年期收益率目标于零水准

路透东京2月23日 - 周五出炉的一份路透调查结果显示，尽管日本经济表现强劲，但多数分析师预期，日本央行在今年全年仍将把长期债券收益率(殖利率)目标维持在零。该收益率目标是央行超宽松货币政策的关键组成部分。

超过半数分析师还表示，对于依赖出口的日本经济而言，日圆/美元介于110-114是最佳的汇率水平。近来日圆/美元大幅走强至105.50日圆左右，损及出口商获利。

通胀持续低迷以及对日圆升值的担忧，将令央行决策者难以缩减激进的刺激政策规模。

日本政府已任命黑田东彦留任日本央行总裁，并在副总裁职位上挑选了一位积极货币宽松政策的拥护者，暗示当局并不急于结束原有政策。央行政策目标还包括将10年期公债收益率控制在零水准附近。

目前的日本经济形势为数年来最好。消费者支出、资本投资以及出口的增长均十分喜人，但通胀仍停留在1%附近，远低于央行2%的目标。

去年底日本央行曾微妙地暗示，由于经济出现改善信号，未来几个月可能略微撤离危机时期的刺激政策。但这样的臆测已有所降温，2月16-22日路透调查中，34位受访经济分析师中有22位认为，央行在2018年期间仍将维持目标利率为零。

东短研究首席经济分析师加藤出认为，“日本央行可能将暂时搁置调整收益率曲线控制政策的打算，”在明年到来前不会采取行动。

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为了向金融体系挹注更多资金并刺激通胀，日本央行一直在购买政府公债和上市交易基金(ETF)。但批评人士称，此举抽干了债券市场流动性，并扭曲了股市。

近来日本央行放缓了购债，交易商形容这是“ 秘密缩减行动”(stealth tapering)，而金融市场似乎对此比较坦然。

不过36位经济分析师中，28位预期日本央行不会改变每年约6万亿(兆)日圆的ETF购买规模。仅八位分析师预测央行将削减这个规模，但至少要到今年晚些时候或更晚。

被问到对目前日本经济整体来说，最理想的美元兑日圆汇率应在什么水准时，34位分析师中，有20位认为在110-114日圆。八位认为在105-109日圆，三位称在115-119日圆，另三位认为是120日圆或高于120日圆。

日圆近期升值至15个月高位，已招致日本决策官员发出警告。

IHS Markit分析师Harumi Taguchi指出，尽管这可能损及企业获利，但考量到外部需求强劲，汇率还不到企业无法因应的水平。

市场观察家预测，日本3月止本财年经济成长率将为1.7%，下个财年将降至1.2%。此均略低于1月时分别预估的成长1.8%及1.3%。

调查显示，日本包括油品但扣除生鲜食品的全国核心消费者物价指数(CPI)本财年将上升0.7%，下个财年将增长0.9%；均持平于1月时预估的水平。(完)