调查：多数日本企业不愿进一步增加股东回报

路透东京7月20日 - 一项路透调查显示，只有不到三分之一的日本企业打算在本财年提高股东回报，尽管接近半数企业手中握有更多现金。这种情况凸显出企业回购股票与提高派息的速度大幅放缓。

日本首相安倍晋三敦促企业提高股东回报或者增加资本支出，作为改善公司治理、令日本企业对外资更有吸引力的重要政策行动之一。

这一努力产生了明显效果。根据高盛的数据，东京证交所主板上市的企业在截止2016年3月底的三年里，每年的合并股东回报增幅都超过20%；不过在过去财年中升幅掉到了2.2%。

尽管取得这样的增长，但日本企业对股东的返还远远不及西方同类企业。那些冀望股东回报大幅跳增的投资者恐怕得等一等。

6月30日至7月13日进行的路透企业调查显示，69%的企业计划今年维持股东回报不变，仅有29%的企业计划增加。2%的企业甚至削减回报。

“我们将在手中囤积充足现金，以防备市场崩盘，这是迟早会发生的情况，”一位房地产公司经理人写到。

虽然一些公司表示，计划把增加的现金用于资本支出，但其他很多人则回应称，有必要为了“不确定性”预留资金--这充分说明了外界对日本企业的看法，即日企有一种更愿意储蓄而不愿支出的固有倾向。

据日本央行，虽然截至3月底，日本非金融企业的现金和存款规模飙升至纪录高位255万亿日圆(2.3万亿美元)，但股东回报继续跳增明显缺乏强劲动力。

股东回报同比增长5.1%，自2012年底以来增长了30.9%，当时安倍晋三刚刚上任不久。

路透调查显示，约45%的日本企业称，过去一财年中持有现金规模有所上升。约四分之一的企业称现金规模跳增了10%或更多。

31%的企业表示，在过去一个财年增持现金是为不确定的未来做准备，这是被提及最多的一个原因。有28%的企业称是因为没有资本支出需要。在回答持有现金增加的原因时，受访企业可多选。

据高盛，2015年日本企业股东回报(派息加回购)与运营现金流的比率中值为17.5%。而北美和西欧企业的这一比率分别为50.6%和36.9%。

野村证券策略师Kengo Nishiyama称，日本企业为改善公司治理所付出的努力刚刚走完一半路程。他称，企业还有提高股东回报的空间，若未能做到这一点，则可能产生反作用。

“如果他们不让现金在经济中流动起来，经济就会维持停滞状态，企业寻找投资机会就会更困难，造成恶性循环，”Nishiyama说道。

这项由Nikkei Research为路透进行的月度调查涵盖了549家大中型企业，受访企业匿名进行了回答。有220-250家企业回答了有关现金和股东回报的问题。(完)