调查：日本12月核心通胀率料持稳 央行下周料将维持政策不变

路透东京1月19日 - 一项路透调查显示，日本12月消费者物价料连续第12个月上升，尽管持续温和的通胀将施压央行维持其刺激措施，以实现2%的通胀目标。

路透调查显示，分析师预计日本央行下周将把短期利率维持在负0.1%不变，同时将10年期公债收益率目标维持在零附近。

下周还将公布12月出口数据。当月出口料连续第13个月增长，得益于国外对半导体生产设备、钢铁和汽车的需求。

路透对20名分析师的调查显示，12月包括成品油但不包括生鲜食品在内的全国核心消费者物价指数(CPI)料较上年同期上升0.9%，与11月的升幅相同。

分析师称，电力和天然气价格升幅放缓，石油产品价格上涨继续支撑消费者物价上升。

分析师预计，1月东京核心CPI料较上年同期上升0.8%，也与12月升幅持平。东京核心CPI数据比全国CPI数据提前一个月公布。

“我们预计核心CPI接下来几个月将维持在同样水平附近，”第一生命经济研究所首席经济分析师新家义贵说。

“将密切关注油价和春季的年度薪资谈判，以展望消费者信息前景。”

日本总务省定于1月25日2330GMT公布消费者物价数据。

调查显示12月出口料较上年同期增长10.1%，连增第13个月，但预期增幅较11月的16.2%放缓。

调查显示，12月进口料增长12.3%，贸易顺差料为5,300亿日圆(47.8亿美元)。

“出口继续增长，但国内需求复苏，加上油价走高造成进口成本增加，导致贸易顺差收窄，”信金中金总合研究所分析师角田匠指出。

财务省将于1月23日2350GMT公布贸易数据。

日本央行下周料将维持对物价的乐观预估，同时对经济景况做出较三个月前略为亮丽的评估，显示该行坚信日本正缓慢稳定地消灭通缩。(完)