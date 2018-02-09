调查：日本12月机械订单料暂时下滑 但无损上升趋势

路透东京2月9日 - 一份周五公布的路透调查显示，日本12月核心机械订单预计将出现三个月来的首度下滑，但分析师多预期这只是暂时现象，不太可能打破上升趋势。

核心机械订单向来波动较大，该数据被视为是未来六至九个月资本支出的风向指标。访问16位分析师的结果显示，12月订单料较11月下滑2.3%。

11月核心机械订单较前月增长5.7%，10月则是成长5.0%。

调查显示，12月排除船只及电力设施的核心机械订单料较上年同期成长2.2%。

“我们仍认为2018上半年资本支出将缓步增加，因企业获利强劲，且制造商和非制造商的产能短缺情形加剧，”日本巴克莱证券分析师Yuichiro Nagai在调查中表示。

分析师指出，在非常紧俏的劳动力市场中对于节省人力的设备的需求、2020年东京奥运会带来的相关订单，以及负利率的环境，都将支持企业资本支出。

“民间企业资本支出看似正步入可持续复苏阶段，”农林中金总合研究所首席研究员南武志说道。

内阁府定于2月14日2350GMT（当地时间2月15日上午8:50）公布机械订单数据。

调查亦显示，分析师预期1月日本企业物价指数(CGPI)将按年上升2.7%，低于12月的3.1%，因油价和煤炭产品价格涨势减弱。1月CGPI料较前月增长0.2%。该数据定于周二公布。

另一份调查显示，预期10-12月经济将连续第八季呈现增长，得益于出口强劲和内需稳健。

GDP数据定于2月13日2350GMT（当地时间2月14日上午8:50）公布。(完)